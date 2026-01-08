Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.
Πήγε να το χάσει, αλλά από… συνήθεια νίκησε η Παρί Σεν Ζερμέν! Οι νταμπλούχοι Γαλλίας κατέκτησαν το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας τους καθώς μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας επικράτησαν με 4-1 στα πέναλτι της Μαρσέιγ και σήκωσαν την κούπα στο Κουβέιτ.
Η Παρί άνοιξε το σκορ στο 13′ με υπέροχο τελείωμα του Ντεμπελέ από ασίστ του Βιτίνια, αλλά στο 76′ ο Γκρίνγουντ έκανε το 1-1 με πέναλτι. Στο 87′ ή Μαρσέι έκανε ανατροπή με αυτογκόλ του Πάτσο, αλλά στο 90+5′ ο Ράμος με πλασέ έκανε το 2-2 και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι.
Εκεί ο Σεβαλιέ απέκρουσε τα πέναλτι των Ο’ Ράιλι και Τραορέ, η Παρί ευστόχησε και στα τέσσερα δικά της και πήρε τη νίκη με 4-1.
Οι συνθέσεις:
Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Ζαΐρ-Εμερί (89′ Μαγιούλου), Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Ρουίθ (89′ Ράμος), Ντουέ, Κβαρατσχέλια (71′ Μπαρκολά), Ντεμπελέ.
Μαρσέιγ: Ρούλι, Παβάρ, Μπαλέρντι, Μεντίνα, Γουεά (77′ Μουρίγιο), Κοντογκμπιά, Χόιμπιεργκ, Έμερσον, Γκρίνγουντ (90’+3′ Ο’ Ράιλι), Παϊσάο (68′ Τραορέ), Γκουιρί (67′ Ομπαμεγιάνγκ).
