Αποκαλυπτικό δημοσίευμα για τη Euroleague: «Ομάδες σχηματίζουν νέα συμμαχία»

Δημοσίευμα στη Λιθουανία έρχεται να… ταράξει τα νερά στη Euroleague!

Συγκεκριμένα, το basketnews.com αποκαλύπτει ενδεχόμενη συμμαχία που είναι στα σκαριά, ομάδων που ναι μεν αγωνίζονται στη διοργάνωση, αλλά δεν είναι μέτοχοι.

Ποιες ομάδες της Euroleague ετοιμάζουν… πραξικόπημα;

Πρόκειται για τις Dubai BC, Χάποελ Τελ Αβίβ, Βαλένθια, Μονακό, Παρτιζάν, Ερυθρός Αστέρας και Βίρτους Μπολόνια, οι οποίες ετοιμάζονται να ενωθούν κάτω από έναν καινούργιο «οργανισμό» ώστε να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων στη Euroleague, αλλά και για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο οικονομικό όφελος μελλοντικά. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η Παρί δεν θα συμμετάσχει σε αυτή τη συμμαχία, αφού επιδιώκει να πάρει τη θέση της Βιλερμπάν ως μέτοχος.

Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται και ο ΠΑΟΚ, ως πιθανός στόχος του νέου οργανισμού, αλλά και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, οι οποίες δεν αγωνίζονται στη Euroleague. Παράλληλα, σε συζήτηση για ενδεχόμενη είσοδό τους σε αυτή τη νέα… συμμαχία βρίσκονται και η Μπεσίκτας με τη Νάπολι.

Τέλος, σημαντικό είναι το γεγονός πως, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, αν η λίγκα τελικά επεκτείνει τη μετοχική της βάση, πηγές αναφέρουν ότι αυτό θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη θέση της λίγκας στην πιθανή εμφάνιση ενός project του NBA Europe, διατηρώντας τη διοργάνωση ως την κορυφαία στην Ευρώπη.

Να σημειωθεί πως οι ομάδες-μέτοχοι της Euroleague είναι οι: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές, Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιλερμπάν, Μπάγερν Μονάχου, Ζάλγκιρις, ΤΣΣΚΑ Μόσχας