Euroleague για το ντέρμπι «αιωνίων»: «80 χρόνια ιστορίας, 80 χρόνια πάθους» (vid)
Το μήνυμά της για το αποψινό (2/1, 21:15) ντέρμπι «αιωνίων» του ΟΑΚΑ έστειλε η Euroleague μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Χ.
Η Euroleague προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι των δύο αιωνίων (2/1, 21:15) και η κορυφαία διοργάνωση δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο X ένα βίντεο αφιερωμένο στη σπουδαία μάχη.
Στο μήνυμά της η Euroleague ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε μάρτυρες 80 χρόνων ιστορίας, 80 χρόνων πάθους».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργανώτρια αρχή πλαισίωσε την εν λόγω ανάρτηση με πλάνα από το Telekom Center και τις περασμένες αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.
Δείτε την ανάρτηση
🇬🇷 derby ahead @Paobcgr meets @Olympiacos_BC #RivalrySeries pic.twitter.com/BltS3tVPNO
— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026
Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του αποψινού κρίσιμου ματς, με τους δύο αιώνιους να είναι έτοιμοι να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τους Γκραντ και Σαμοντούροφ, ενώ για τον Ολυμπιακό νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ.
