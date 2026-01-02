Euroleague για το ντέρμπι «αιωνίων»: «80 χρόνια ιστορίας, 80 χρόνια πάθους» (vid)

Η Euroleague προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι των δύο αιωνίων (2/1, 21:15) και η κορυφαία διοργάνωση δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο X ένα βίντεο αφιερωμένο στη σπουδαία μάχη.

Στο μήνυμά της η Euroleague ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε μάρτυρες 80 χρόνων ιστορίας, 80 χρόνων πάθους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργανώτρια αρχή πλαισίωσε την εν λόγω ανάρτηση με πλάνα από το Telekom Center και τις περασμένες αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Δείτε την ανάρτηση

Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του αποψινού κρίσιμου ματς, με τους δύο αιώνιους να είναι έτοιμοι να διασταυρώσουν τα ξίφη τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τους Γκραντ και Σαμοντούροφ, ενώ για τον Ολυμπιακό νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ.