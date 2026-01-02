Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κρίσιμο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Ντέρμπι αιωνίων απόψε (21:15) στο Telekom Center Athens, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πράσινοι βρίσκονται στην 3η θέση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης με ρεκόρ 12-6 και σε περίπτωση νίκης σήμερα, θα εκτοξευτούν στην κορυφή της βαθμολογίας με τριπλή ισοβαθμία μαζί με τη Βαλένθια και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με 10-7 και θέλει τη νίκη για να διατηρήσει ένα καλό πλασάρισμα ενόψει της συνέχειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εργκίν Αταμάν θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τόσο τους Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, που δεν έπαιξαν στο πρόσφατο παιχνίδι με το Μαρούσι λόγω ασθένειας, αλλά και τον Κώστα Σλούκα που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο και του στέρησε τη συμμετοχή του από τις αναμετρήσεις με Ζαλγκίρις και Μαρούσι.

Εκτός έμεινε ο Σαμοντούροφ, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Γκραντ.

Σχετικά με τους Πειραιώτες, δεν θα αγωνιστεί ο Γουόρντ και ο ΜακΚίσικ.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

«Η αλήθεια είναι ότι είπα στους παίκτες μου ότι αυτά τα δύο χρόνια νικήσαμε τη EuroLeague, πήραμε τον τίτλο, πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο, αλλά δεν κερδίσαμε ποτέ στη EuroLeague τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Θα είναι σίγουρα ένας σκληρός αγώνας.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Είχαμε μικροτραυματισμούς, την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί παίκτες ήταν άρρωστοι, όπως ήμουν κι εγώ για τρεις ημέρες που έμεινα στο σπίτι. Τώρα είναι όλοι υγιείς και έτοιμοι γι’ αυτόν τον αγώνα.

Ο Τζέριαν Γκραντ έχει έναν μικροτραυματισμό, οπότε τον προφυλάξαμε σήμερα στην προπόνηση. Νομίζω ότι αύριο πρωί θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι στο παρκέ μαζί μας. Ο Σλούκας είναι καλά. Δεν έπαιξε στο Κάουνας και στο Μαρούσι, αλλά έκανε τις τελευταίες δύο-τρεις προπονήσεις και αύριο θα είναι στο παρκέ. Ο Σαμοντούροβ τραυματίστηκε σε δάχτυλο. Πήγε στο νοσοκομείο για μαγνητική. Ελπίζω ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Είναι έκπληξη για εμάς, επειδή προπονήθηκε, αλλά πονούσε στο μικρό δάχτυλο. Θα δούμε τα αποτελέσματα.

Η EuroLeague έχει πάντα μεγάλα ματς. Κάθε εβδομάδα έχει ένα-δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αυτό βέβαια είναι το κλασικό ελληνικό ντέρμπι, ανάμεσα σε δύο ομάδες που τα τελευταία δύο χρόνια βρέθηκαν μαζί στο Final Four. Το κλειδί θα είναι να έχουμε καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν επίθεση και άμυνα σε υψηλό επίπεδο.

Ο Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει μαζί μας. Ήταν πολύ καλός στα τελευταία 2-3 παιχνίδια, όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και στο Μαρούσι. Στο πρωτάθλημα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Θα συνεχίσει μαζί μας.

Ο Φαρίντ στον πρώτο μήνα πήρε το βραβείο του MVP στη EuroLeague. Στη συνέχεια έπαιξε πιο χαμηλά από τις δυνατότητές του, αλλά μας αρέσει ως άνθρωπος, είναι πάντα πολύ θετικός και του αρέσει η ομάδα. Θα τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά, προφανώς για να κερδίσεις σε αυτήν την έδρα που οι περισσότεροι χάνουν, η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να μην της δώσεις την μπάλα στα χέρια να βγει στο τρανζίσιον με παίκτες που είναι πολύ καλοί, όπως ο Όσμαν ή ο Ναν. Πρέπει να κάνουμε σωστά τα βασικά, το spacing, τα ριμπάουντ. Αν εκτελέσουμε καλά το πλάνο μας θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε».