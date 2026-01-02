sports betsson
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κρίσιμο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ
Euroleague 02 Ιανουαρίου 2026 | 09:02

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κρίσιμο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Παρασκευής (21:15) τον Ολυμπιακό σε ένα κρίσιμο ντέρμπι «αιωνίων» στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ντέρμπι αιωνίων απόψε (21:15) στο Telekom Center Athens, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πράσινοι βρίσκονται στην 3η θέση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης με ρεκόρ 12-6 και σε περίπτωση νίκης σήμερα, θα εκτοξευτούν στην κορυφή της βαθμολογίας με τριπλή ισοβαθμία μαζί με τη Βαλένθια και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με 10-7 και θέλει τη νίκη για να διατηρήσει ένα καλό πλασάρισμα ενόψει της συνέχειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εργκίν Αταμάν θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τόσο τους Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς, που δεν έπαιξαν στο πρόσφατο παιχνίδι με το Μαρούσι λόγω ασθένειας, αλλά και τον Κώστα Σλούκα που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο και του στέρησε τη συμμετοχή του από τις αναμετρήσεις με Ζαλγκίρις και Μαρούσι.

Εκτός έμεινε ο Σαμοντούροφ, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Γκραντ.

Σχετικά με τους Πειραιώτες, δεν θα αγωνιστεί ο Γουόρντ και ο ΜακΚίσικ.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

«Η αλήθεια είναι ότι είπα στους παίκτες μου ότι αυτά τα δύο χρόνια νικήσαμε τη EuroLeague, πήραμε τον τίτλο, πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε το κύπελλο, αλλά δεν κερδίσαμε ποτέ στη EuroLeague τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ. Θα είναι σίγουρα ένας σκληρός αγώνας.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Είχαμε μικροτραυματισμούς, την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί παίκτες ήταν άρρωστοι, όπως ήμουν κι εγώ για τρεις ημέρες που έμεινα στο σπίτι. Τώρα είναι όλοι υγιείς και έτοιμοι γι’ αυτόν τον αγώνα.

Ο Τζέριαν Γκραντ έχει έναν μικροτραυματισμό, οπότε τον προφυλάξαμε σήμερα στην προπόνηση. Νομίζω ότι αύριο πρωί θα προπονηθεί κανονικά και θα είναι στο παρκέ μαζί μας. Ο Σλούκας είναι καλά. Δεν έπαιξε στο Κάουνας και στο Μαρούσι, αλλά έκανε τις τελευταίες δύο-τρεις προπονήσεις και αύριο θα είναι στο παρκέ. Ο Σαμοντούροβ τραυματίστηκε σε δάχτυλο. Πήγε στο νοσοκομείο για μαγνητική. Ελπίζω ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό. Είναι έκπληξη για εμάς, επειδή προπονήθηκε, αλλά πονούσε στο μικρό δάχτυλο. Θα δούμε τα αποτελέσματα.

Η EuroLeague έχει πάντα μεγάλα ματς. Κάθε εβδομάδα έχει ένα-δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια. Αυτό βέβαια είναι το κλασικό ελληνικό ντέρμπι, ανάμεσα σε δύο ομάδες που τα τελευταία δύο χρόνια βρέθηκαν μαζί στο Final Four. Το κλειδί θα είναι να έχουμε καλή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Και οι δύο ομάδες μπορούν να παίξουν επίθεση και άμυνα σε υψηλό επίπεδο.

Ο Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει μαζί μας. Ήταν πολύ καλός στα τελευταία 2-3 παιχνίδια, όχι μόνο στο Κάουνας, αλλά και απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ και στο Μαρούσι. Στο πρωτάθλημα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Θα συνεχίσει μαζί μας.

Ο Φαρίντ στον πρώτο μήνα πήρε το βραβείο του MVP στη EuroLeague. Στη συνέχεια έπαιξε πιο χαμηλά από τις δυνατότητές του, αλλά μας αρέσει ως άνθρωπος, είναι πάντα πολύ θετικός και του αρέσει η ομάδα. Θα τον κρατήσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά, προφανώς για να κερδίσεις σε αυτήν την έδρα που οι περισσότεροι χάνουν, η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, να μην της δώσεις την μπάλα στα χέρια να βγει στο τρανζίσιον με παίκτες που είναι πολύ καλοί, όπως ο Όσμαν ή ο Ναν. Πρέπει να κάνουμε σωστά τα βασικά, το spacing, τα ριμπάουντ. Αν εκτελέσουμε καλά το πλάνο μας θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε».

Business
Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
NBA 02.01.26

Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σύνταξη
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
ΗΠΑ 02.01.26

«Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων

«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
NBA 02.01.26

Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σύνταξη
Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Τι άλλαξε; 02.01.26

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Καταγγελία ΠΟΕΕΤ 02.01.26

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
