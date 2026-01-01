sports betsson
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01 Ιανουαρίου 2026 | 19:00

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν μια νίκη που θα είναι κάτι παραπάνω από… σημαντική στην εξέλιξη της διοργάνωσης.

Όλοι βεβαίως αναγνωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας της αυριανής αναμέτρησης, αλλά οι πειραιώτες είναι σε θέση να τα καταφέρουν απέναντι στον μεγάλο τους, αντίπαλο, αρκεί να «θυμηθούν» τις βασικές αρχές του προπονητή τους.

Κι αυτό που σίγουρα θέλει να δει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον αυριανό αγώνα στο ΟΑΚΑ, είναι μια άμυνα που θα έχει την ταυτότητα του Ολυμπιακού και οι πρωταθλητές Ελλάδος καλούνται να περιορίσουν την επίθεση του «τριφυλλιού».

Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να δώσουν το 110% κόντρα στους «πράσινους» και είναι προφανές πως ο Μπαρτζώκας θέλει να δει την ομάδα του να έχει την ενέργεια που απαιτείται σ’ ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.

Η άμυνα είναι το στοιχείο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια του Ολυμπιακού για νίκη στο ΟΑΚΑ κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι μεγάλο πρόβλημα για τους πρωταθλητές Ελλάδος, η απουσία του Γουόρντ.

Ο Αμερικανός θα πρόσφερε πολλά και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά απ’ την στιγμή που δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι άσκοπο να συζητά κάποιος τι θα γίνονταν αν έπαιζε.

Τώρα δεν είναι ώρα για αν, τις «μάχες» τις κρίνουν αυτοί που παίζουν και το σίγουρο είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να παίξουν πιεστική άμυνα, ειδικά στην περιφέρεια, εστιάζοντας σε Ναν και Οσμάν.

Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κρατήσει χαμηλά την επίθεση του Παναθηναϊκού, (περιορίζοντας κατά κύριο λόγο το σκοράρισμα του Αμερικανού και του Τούρκου) τότε θα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει τη νίκη στο ΟΑΚΑ.

Κι επειδή αναφερθήκαμε στην άμυνα, είναι ξεκάθαρο πως Γουόκαπ και Νιλικίνα στον άσο, θα έχουν σημαντικό ρόλο στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε και την παρουσία του Παπανικολάου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά με την εμπειρία και την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

World
Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

inWellness
inTown
Stream sports
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025
Euroleague 01.01.26

Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025

Μέσα στο 2025, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε πολλές ανανεώσεις και επεκτάσεις συμβολαίων, με τις περιπτώσεις των Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζουν…

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο