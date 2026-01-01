Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον μεγάλο αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για την 19η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν μια νίκη που θα είναι κάτι παραπάνω από… σημαντική στην εξέλιξη της διοργάνωσης.

Όλοι βεβαίως αναγνωρίζουν τον βαθμό δυσκολίας της αυριανής αναμέτρησης, αλλά οι πειραιώτες είναι σε θέση να τα καταφέρουν απέναντι στον μεγάλο τους, αντίπαλο, αρκεί να «θυμηθούν» τις βασικές αρχές του προπονητή τους.

Κι αυτό που σίγουρα θέλει να δει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον αυριανό αγώνα στο ΟΑΚΑ, είναι μια άμυνα που θα έχει την ταυτότητα του Ολυμπιακού και οι πρωταθλητές Ελλάδος καλούνται να περιορίσουν την επίθεση του «τριφυλλιού».

Για να τα καταφέρουν θα πρέπει να δώσουν το 110% κόντρα στους «πράσινους» και είναι προφανές πως ο Μπαρτζώκας θέλει να δει την ομάδα του να έχει την ενέργεια που απαιτείται σ’ ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.

Η άμυνα είναι το στοιχείο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια του Ολυμπιακού για νίκη στο ΟΑΚΑ κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι μεγάλο πρόβλημα για τους πρωταθλητές Ελλάδος, η απουσία του Γουόρντ.

Ο Αμερικανός θα πρόσφερε πολλά και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά απ’ την στιγμή που δεν μπορεί να βοηθήσει, είναι άσκοπο να συζητά κάποιος τι θα γίνονταν αν έπαιζε.

Τώρα δεν είναι ώρα για αν, τις «μάχες» τις κρίνουν αυτοί που παίζουν και το σίγουρο είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να παίξουν πιεστική άμυνα, ειδικά στην περιφέρεια, εστιάζοντας σε Ναν και Οσμάν.

Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κρατήσει χαμηλά την επίθεση του Παναθηναϊκού, (περιορίζοντας κατά κύριο λόγο το σκοράρισμα του Αμερικανού και του Τούρκου) τότε θα έχει πολλές πιθανότητες να πάρει τη νίκη στο ΟΑΚΑ.

Κι επειδή αναφερθήκαμε στην άμυνα, είναι ξεκάθαρο πως Γουόκαπ και Νιλικίνα στον άσο, θα έχουν σημαντικό ρόλο στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε και την παρουσία του Παπανικολάου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά με την εμπειρία και την ενέργεια που βγάζει στο παρκέ.