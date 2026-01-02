Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Πράξη πρώτη απόψε (2/1, 21:15) για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να υποδέχεται εκείνη του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΟΑΚΑ σε ένα ντέρμπι που αναμένεται να καθηλώσει την μπασκετική Ευρώπη. Οι δύο ομάδες θα τα πουν για δεύτερη φορά φέτος μετά τη νίκη των Πειραιωτών στον αγώνα πρωταθλήματος στο ΣΕΦ, σε ένα ματς που έχει πολύ σημαντικό διακύβευμα και για τους δύο ενώ δύσκολα μπορεί κανείς να βρει φαβορί.

Αυτό που σίγουρα όμως μπορεί να καταγραφεί, είναι η υπεροχή του Ολυμπιακού κόντρα στον μεγάλο του αντίπαλο στην Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον τρόπο τους απέναντι στον Παναθηναϊκό όταν τον αντιμετωπίζουν στη συγκεκριμένη διοργάνωση όπου συνολικά μετρούν τριπλάσιες νίκες. Για την ακρίβεια, 21 φορές έχει επικρατήσει ο Ολυμπιακός και μόλις επτά ο Παναθηναϊκός που… έχει ξεχάσει πότε βγήκε νικητής από το παρκέ κόντρα στον μεγάλο του αντίπαλο.

Ήταν στις 5 Φεβρουαρίου του 2021 συγκεκριμένα όταν έφυγε με διπλό από το άδειο λόγω πανδημίας ΣΕΦ με 88-77 σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών. Έκτοτε, ο Ολυμπιακός είναι απόλυτος κυρίαρχος καταγράφοντας εννιά σερί νίκες στην Euroleague. Απίστευτο κι όμως αληθινό, με τους Πειραιώτες να έχουν βρει τον τρόπο και να παίρνουν πάντα αυτό που θέλουν εδώ και μία πενταετία από τον Παναθηναϊκό.

We went to OAKA for a quick shoot ahead of the derby 📸 🇬🇷@Paobcgr 🆚 @Olympiacos_BC pic.twitter.com/N55xQRnPDZ — EuroLeague (@EuroLeague) January 1, 2026

Σαφώς και όταν θα μπουν οι δύο ομάδες στο παρκέ, τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία. Το αποψινό ματς είναι μία διαφορετική ιστορία και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί. Εξάλλου μιλάμε για δύο από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης που και φέτος είναι φαβορί για να βρεθούν στο Final 4 του ΟΑΚΑ και να διεκδικήσουν την κούπα. Ίσως όμως στο ψυχολογικό κομμάτι, αυτό το σερί να δημιουργεί μία αίσθηση υπεροχής και να δίνει μία έξτρα ώθηση στους παίκτες του Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά το «ερυθρόλευκο» σερί στην Ευρωλίγκα:

23/12/2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/03/2022: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/2022: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/03/2023: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

06/10/2023: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 (παρ. / κ.δ. 74-74)

14/03/2024: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

08/11/2024: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89–94

14/03/2025: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76–74

25/05/2025: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93