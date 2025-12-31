sports betsson
Οι καλύτερες στιγμές του 2025 στη Euroleague σε ένα βίντεο (vid)
Μπάσκετ 31 Δεκεμβρίου 2025 | 23:15

Οι καλύτερες στιγμές του 2025 στη Euroleague σε ένα βίντεο (vid)

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague με όλα όσα συνέβησαν το 2025 το οποίος μας «αποχαιρετά».

Σε λίγες ώρες αποχαιρετούμε το 2025 και υποδεχόμαστε το 2026, με τη Euroleague να λέει το δικό της «αντίο» στην χρονιά που μας αφήνει.

Συγκεκριμένα, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με τις καλύτερες στιγμές του 2025. Βίντεο το οποίο φυσικά κορυφώνεται με την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

«Καθώς ένα ακόμη έτος φτάνει στο τέλος του, ρίχνουμε μια ματιά σε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του 2025, με σπασμένα ρεκόρ, κατακτήσεις πρωταθλημάτων, τα είχε όλα! Θα τα πούμε το 2026», έγραψε η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η Euroleague:

YouTube thumbnail

