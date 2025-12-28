Σήμερα, 28 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε στη Βιτόρια ένα κείμενο που έκανε πολλούς να τρίβουν τα μάτια τους: η Μπασκόνια, λέει, εγκαταλείπει την Euroleague το 2026 για να κατέβει στο Basketball Champions League της FIBA, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική ένταξη στο NBA Europe.

Το αφήγημα είναι κινηματογραφικό: «χρυσή εξορία», μυστικές συμφωνίες FIBA–NBA, όρος αποκλεισμού των συλλόγων της EuroLeague, όνειρα για Lakers και ακόμη και μηχανές ποπ κορν γιγαντιαίων διαστάσεων στο Buesa Arena. Προσθέστε και ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο κοινών εγκαταστάσεων με την Αλαβές και έχετε ένα κείμενο που διαβάζεται με χαμόγελο και ενθουσιασμό.

Μόνο που εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο: δεν ισχύει. Πρόκειται ξεκάθαρα για σατιρικό/εορταστικό κείμενο τύπου «Πρωταπριλιάς» — ή, στην ισπανική παράδοση, Día de los Inocentes (28 Δεκεμβρίου).

Τα «σημάδια» είναι παντού: οι υπερβολικές δηλώσεις, τα υποτιθέμενα «σοκ» σε Ντουμπάι και Αθήνα, τα πειράγματα για ύμνους και γαστρονομία, αλλά και η ειρωνική απάντηση της ίδιας της EuroLeague. Καμία επίσημη απόφαση αποχώρησης, καμία επιβεβαιωμένη ρήτρα «μονομερούς αποσύνδεσης», καμία ανακοινωμένη NBA Europe με τέτοιους όρους δεν υπάρχει.

Η πραγματικότητα είναι πιο πεζή αλλά και πιο σταθερή: η Μπασκόνια παραμένει πυλώνας της EuroLeague με μακροχρόνια άδεια, η BCL συνεχίζει ως ξεχωριστό οικοσύστημα της FIBA και το NBA Europe, όσο κι αν συζητείται ως ιδέα, δεν έχει πάρει συγκεκριμένη, δεσμευτική μορφή που να δικαιολογεί τέτοιες «μεταναστεύσεις». Όσο για τα σχέδια μεγα-συγκροτημάτων και κοινών σταδίων, αυτά ανήκουν στη σφαίρα των μακροπρόθεσμων οραμάτων που κατά καιρούς επανέρχονται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, χωρίς να σημαίνουν άμεση υλοποίηση.

Με λίγα λόγια, το κείμενο πέτυχε τον στόχο του: να συζητηθεί, να διασκεδάσει και να πειράξει. Ως δημοσιογραφικό γεγονός, όμως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι μια καλοδουλεμένη φάρσα με μπασκετική καρδιά και τίποτα περισσότερο. Είπαμε: Σήμερα είναι η ισπανική Πρωταπριλιά!