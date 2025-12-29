Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Συνέχεια στα challenge έδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και αυτή τη φορά στη διαδικασία συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε. Μάλιστα ο Έλληνας τερματοφύλακας και ο Πορτογάλος εξτρέμ τα κατάφεραν πολύ καλά παρότι το θέμα είχε να κάνει με μπάσκετ και συγκεκριμένα με τη Euroleague.

Για την ακρίβεια οι δυο ποδοσφαιριστές των ερυθρόλευκων κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από τα σήματά τους.

Παρί, Ερυθρός Αστέρας, Μπασκόνια, Βίρτους Μπολόνια και Ζαλγκίρις Κάουνας, μέχρι και τη… νεοφώτιστη Ντουμπάι BC βρήκαν, ενώ ο Τζολάκης πήγε να μπερδέψει τον συμπαίκτη του με το σήμα της Βιλερμπάν,

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο