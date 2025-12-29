Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.
- «Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
- Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
- Στη φυλακή ο 35χρονος εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας
Συνέχεια στα challenge έδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και αυτή τη φορά στη διαδικασία συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε. Μάλιστα ο Έλληνας τερματοφύλακας και ο Πορτογάλος εξτρέμ τα κατάφεραν πολύ καλά παρότι το θέμα είχε να κάνει με μπάσκετ και συγκεκριμένα με τη Euroleague.
Για την ακρίβεια οι δυο ποδοσφαιριστές των ερυθρόλευκων κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από τα σήματά τους.
Παρί, Ερυθρός Αστέρας, Μπασκόνια, Βίρτους Μπολόνια και Ζαλγκίρις Κάουνας, μέχρι και τη… νεοφώτιστη Ντουμπάι BC βρήκαν, ενώ ο Τζολάκης πήγε να μπερδέψει τον συμπαίκτη του με το σήμα της Βιλερμπάν,
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο
- Ασταμάτητος ο Ελ Κααμπί – Ο στράικερ του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ και κόντρα στην Ζάμπια (1-0, vid)
- Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
- Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
- «Συνελήφθη ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ, με ποσότητα ναρκωτικών»
- Η σταθερότητα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η εγγύηση Σιμεόνε και ο θρύλος ‘Ομπλακ
- Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
- Μεγάλη αλλαγή στον κανονισμό του οφσάιντ προανήγγειλε ο Ινφαντίνο – Πώς θα αλλάξει το ποδόσφαιρο
- «Ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης του μέλλοντος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις