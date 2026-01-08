Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, πρωτότοκη κόρη της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες, It girl και fashion influencer είναι στην κορυφή της λίστας με τις πιο κοστοβόρες εμφανίσεις στους κύκλους των royals για τη χρονιά 2025.

Η λίστα της ιστοσελίδας UFO No More για το 2025 αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή ανακατάταξη στις ντουλάπες των γαλαζοαίματων, με τη συνολική δαπάνη να αγγίζει το 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Ενώ οι περισσότεροι οίκοι περιόρισαν τα έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες αναδείχθηκε η απόλυτη κυρίαρχος της πολυτέλειας, αφήνοντας πίσω της την πριγκίπισσα Σαρλίν και τη Μέγκαν Μαρκλ, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την ηχηρή επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο προσκήνιο σημειώνει το Vanity Fair.

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες είναι και η μεγάλη έκπληξη της φετινής λίστας. Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ (που φιγουράρει επίσης στη λίστα με 38 νέες εμφανίσεις και συνολική δαπάνη 80.200 ευρώ) εκθρόνισε την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό από την πρώτη θέση της περασμένης χρονιάς.

Με 79 εμφανίσεις και συνολική δαπάνη για το 2025 στα 246.614,56 ευρώ η Μαρία Ολυμπία ξοδεύει μέσο όρο ανά ρούχο 3.473,44 ευρώ, ο υψηλότερος μεταξύ όλων των γαλαζοαίματων γυναικών, επενδύοντας στην υψηλή ραπτική έναντι της ποσότητας.

Ακριβώς πίσω της, η Σαρλίν του Μονακό περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με 244.483,94 ευρώ. Η πριγκίπισσα του Μονακό έκανε πολλές περισσότερες εμφανίσεις, και φόρεσε 156 νέα κομμάτια, με μέση τιμή τα 1.910 επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη για την κορυφή ήταν φέτος «στήθος με στήθος».

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την Κέιτ Μίντλετον. Μετά την περιπέτεια με την υγεία της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε δυναμικά στα δημόσια καθήκοντα, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε και στην γκαρνταρόμπα της.

Η Κέιτ έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα από τη 17η στην 7η θέση, ξοδεύοντας 82.238,34 ευρώ για 75 νέα κομμάτια. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανάγκη για ανανεωμένη εικόνα μετά από μια μακρά απουσία οδήγησε σε αυτή την αύξηση των εξόδων.

Στον αντίποδα, η Μέγκαν Μαρκλ κατέλαβε την τρίτη θέση στη συνολική δαπάνη με 168.094,50 ευρώ. Ωστόσο, η Δούκισσα του Σάσεξ αναδεικνύεται η «βασίλισσα της ποσότητας», καθώς πρόσθεσε στην κατοχή της 207 νέα αντικείμενα μέσα σε ένα έτος.

Παρά τον μεγάλο όγκο, ο μέσος όρος ανά κομμάτι παρέμεινε στις 857,63 ευρώ, δείχνοντας μια προτίμηση σε πιο ποικιλόμορφες αλλά λιγότερο ακριβές επιλογές σε σχέση με την Ντε Γκρες.

Στο άλλο άκρο της λίστας, η πριγκίπισσα Μαρία της Δανίας αναδείχθηκε η πιο προσεκτική με τα οικονομικά της, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση με μόλις 7.796,15 ευρώ. Η περιορισμένη παρουσία της σε επίσημες εκδηλώσεις εξηγεί αυτή τη χαμηλή δαπάνη. Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, η οποία λόγω της άδειας μητρότητας περιόρισε τις αγορές της στο ίδιο ακριβώς ποσό.

Η μεγαλύτερη πτώση στη λίστα σημειώθηκε από τη μασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, η οποία από την 11η θέση το 2024 βρέθηκε στη 18η το 2025, ξοδεύοντας 42.908,60 ευρώ. Αντίθετα, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας έκανε το δικό της άλμα, ανεβαίνοντας από τη 12η στην 4η θέση με έξοδα που ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι το στιλ της παραμένει πληθωρικό και κοστοβόρο.

Συνολικά, η βασιλική μόδα το 2025 κόστισε περίπου 1,63 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τα 2 εκατομμύρια του 2024.

Αυτή η τάση αποδίδεται στην αυξανόμενη πίεση για βιωσιμότητα και στην ανάγκη των βασιλικών οίκων να δείχνουν ένα πιο μετριοπαθές προφίλ σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες που έχει υπενθυμίζουν ότι η υψηλή ραπτική παραμένει το απόλυτο σύμβολο στάτους, ακόμα και όταν ο υπόλοιπος κόσμος «σφίγγει το ζωνάρι».