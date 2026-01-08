magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style
Go Fun 08 Ιανουαρίου 2026 | 22:45

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: «Βασίλισσα» της σπατάλης του 2025, εκθρονίζει τη Σαρλίν του Μονακό από την κορυφή του royal style

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες κατακτά το στέμμα της πιο σπάταλης γαλαζοαίμαστης με κάθε νέο της ρούχο να κοστίζει κατά μέσο όρο 3.473 ευρώ γράφει η έκθεση της UFO No More

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Spotlight

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, πρωτότοκη κόρη της Μαρί Σαντάλ και του Παύλου Ντε Γκρες, It girl και fashion influencer είναι στην κορυφή της λίστας με τις πιο κοστοβόρες εμφανίσεις στους κύκλους των royals για τη χρονιά 2025.

Η λίστα της ιστοσελίδας UFO No More για το 2025 αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή ανακατάταξη στις ντουλάπες των γαλαζοαίματων, με τη συνολική δαπάνη να αγγίζει το 1,6 εκατομμύριο ευρώ.

Ενώ οι περισσότεροι οίκοι περιόρισαν τα έξοδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες αναδείχθηκε η απόλυτη κυρίαρχος της πολυτέλειας, αφήνοντας πίσω της την πριγκίπισσα Σαρλίν και τη Μέγκαν Μαρκλ, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την ηχηρή επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στο προσκήνιο σημειώνει το Vanity Fair.

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες είναι και η μεγάλη έκπληξη της φετινής λίστας. Η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ (που φιγουράρει επίσης στη λίστα με 38 νέες εμφανίσεις και συνολική δαπάνη 80.200 ευρώ) εκθρόνισε την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό από την πρώτη θέση της περασμένης χρονιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympia of Greece (@olympiagreece)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympia of Greece (@olympiagreece)

Με 79 εμφανίσεις και συνολική δαπάνη για το 2025 στα 246.614,56 ευρώ η Μαρία Ολυμπία ξοδεύει μέσο όρο ανά ρούχο 3.473,44 ευρώ, ο υψηλότερος μεταξύ όλων των γαλαζοαίματων γυναικών, επενδύοντας στην υψηλή ραπτική έναντι της ποσότητας.

Ακριβώς πίσω της, η Σαρλίν του Μονακό περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με 244.483,94 ευρώ. Η πριγκίπισσα του Μονακό έκανε πολλές περισσότερες εμφανίσεις, και φόρεσε 156 νέα κομμάτια, με μέση τιμή τα 1.910 επιβεβαιώνοντας ότι η μάχη για την κορυφή ήταν φέτος «στήθος με στήθος».

View this post on Instagram

A post shared by Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για την Κέιτ Μίντλετον. Μετά την περιπέτεια με την υγεία της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε δυναμικά στα δημόσια καθήκοντα, γεγονός που αντικατοπτρίστηκε και στην γκαρνταρόμπα της.

Η Κέιτ έκανε ένα εντυπωσιακό άλμα από τη 17η στην 7η θέση, ξοδεύοντας 82.238,34 ευρώ για 75 νέα κομμάτια. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανάγκη για ανανεωμένη εικόνα μετά από μια μακρά απουσία οδήγησε σε αυτή την αύξηση των εξόδων.

Στον αντίποδα, η Μέγκαν Μαρκλ κατέλαβε την τρίτη θέση στη συνολική δαπάνη με 168.094,50 ευρώ. Ωστόσο, η Δούκισσα του Σάσεξ αναδεικνύεται η «βασίλισσα της ποσότητας», καθώς πρόσθεσε στην κατοχή της 207 νέα αντικείμενα μέσα σε ένα έτος.

Παρά τον μεγάλο όγκο, ο μέσος όρος ανά κομμάτι παρέμεινε στις 857,63 ευρώ, δείχνοντας μια προτίμηση σε πιο ποικιλόμορφες αλλά λιγότερο ακριβές επιλογές σε σχέση με την Ντε Γκρες.

Στο άλλο άκρο της λίστας, η πριγκίπισσα Μαρία της Δανίας αναδείχθηκε η πιο προσεκτική με τα οικονομικά της, καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση με μόλις 7.796,15 ευρώ. Η περιορισμένη παρουσία της σε επίσημες εκδηλώσεις εξηγεί αυτή τη χαμηλή δαπάνη. Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, η οποία λόγω της άδειας μητρότητας περιόρισε τις αγορές της στο ίδιο ακριβώς ποσό.

Η μεγαλύτερη πτώση στη λίστα σημειώθηκε από τη μασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, η οποία από την 11η θέση το 2024 βρέθηκε στη 18η το 2025, ξοδεύοντας 42.908,60 ευρώ. Αντίθετα, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας έκανε το δικό της άλμα, ανεβαίνοντας από τη 12η στην 4η θέση με έξοδα που ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι το στιλ της παραμένει πληθωρικό και κοστοβόρο.

Συνολικά, η βασιλική μόδα το 2025 κόστισε περίπου 1,63 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας σημαντική μείωση σε σχέση με τα 2 εκατομμύρια του 2024.

Αυτή η τάση αποδίδεται στην αυξανόμενη πίεση για βιωσιμότητα και στην ανάγκη των βασιλικών οίκων να δείχνουν ένα πιο μετριοπαθές προφίλ σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες που έχει υπενθυμίζουν ότι η υψηλή ραπτική παραμένει το απόλυτο σύμβολο στάτους, ακόμα και όταν ο υπόλοιπος κόσμος «σφίγγει το ζωνάρι».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

Mέταλλα: Έρχεται πενθήμερο… «φωτιά» σε χρυσό, ασήμι και πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Σχέσεις με… Plan B: Τι αποκαλύπτει το φαινόμενο του “backup lover”

Πετρέλαιο
ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

ΗΠΑ: Η κορυφαία χώρα στην εξόρυξη αργού – Γιατί θέλει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret
Ροζ 08.01.26

Η Χέιλι Μπίμπερ αναβιώνει την παιχνιδιάρικη καμπάνια της Ζιζέλ Μπούντχεν για την Victoria’s Secret

Η Χέιλι Μπίμπερ και η μάρκα Victoria's Secret μας προσφέρουν μια φωτογραφία που είναι η τέλεια αναφορά στην θρυλική εποχή που η Ζιζέλ Μπούντχεν είχε αναλάβει τα ηνία της μάρκας.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς
Βίντεο 08.01.26

Η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης και οι φήμες χωρισμού: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πώς

«Δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ' όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κέλλυ Κελεκίδου

Σύνταξη
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια – Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο [βίντεο]
Κόσμος 09.01.26

Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια - Χάος στο Ιράν με τους Φρουρούς της Επανάστασης να βγαίνουν στον δρόμο

Οι συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ διαδηλωτών και σωμάτων ασφαλείας δεν λένε να κοπάσουν με νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο μεριές. Οι Φρουροί της Επανάστασης λαμβάνουν ρόλο αστυνόμευσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη
Νέες απειλές 08.01.26

Μινεάπολη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη

Ο πράκτορας, που κατονομάστηκε ως Τζόναθαν Ρος, είχε εμπλακεί σε άλλο περιστατικό με αυτοκίνητο πριν από έξι μήνες. Πρώην στελέχη της ICE λένε ότι ο θάνατος της Γκουντ «επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους τους»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κόσμος 08.01.26

Διμερείς συνομιλίες ανάμεσα στη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ ζητά ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ο Πέλε Μπρόμπεργκ, ηγέτης του Naleraq, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης και ένθερμος υποστηρικτής της ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας πρότεινε απευθείας συνομιλίες της Γροιλανδίας με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Επίσημο: Η FIFA ανακοίνωσε συνεργασία με την πλατφόρμα TikTok για το Μουντιάλ 2026

Οι χρήστες του TikTok θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε στιγμιότυπα αγώνων και σε βίντεο από τα παρασκήνια. Ακόμη, σε συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και σε ηχογραφήσεις από κάμερα θώρακος διαιτητή

Βάιος Μπαλάφας
Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του
Ελλάδα 08.01.26

Κορινθία: Κόντρες έκανε ο 17χρονος οδηγός του ΙΧ που καρφώθηκε σε σπίτι – Έγκυος η 20χρονη που ήταν μαζί του

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στα Εξαμίλια Κορινθίας όπου σκοτώθηκαν ο 17χρονος οδηγός και η 20χρονη συνοδηγός

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: «Σφράγισε» το ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (vid)

Βαλβέρδε και Ροντρίγκο «ζωγράφισαν» για τη Ρεάλ που νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο και προκρίθηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ όπου την περίμενε ήδη η Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 08.01.26

Με μεγάλο ρίσκο και 7 τραυματίες γύρισαν οι Αμερικανοί από τη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή Μαδούρο

Από καθαρή τύχη οι ΗΠΑ δεν έχασαν ελικόπτερο ή στρατιώτες στην επιχείρηση απαγωγής του προεδρικού ζεύγους στη Βενεζουέλα. Της επίθεσης των βομβαρδιστικών προηγήθηκε μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς – Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη
Στους 45 οι νεκροί 08.01.26

Αυτοκίνητο εμβόλισε αστυνομικούς στο Ιράν - Μεγάλη διαδήλωση τώρα στην Τεχεράνη

Τη στιγμή που το Ιράν διανύει τη δεύτερη εβδομάδα των πιο βίαιων διαδηλώσεων των τελευταίων χρόνων, ο αριθμός των θυμάτων εξαιτίας της άγριας καταστολής αυξάνεται δραματικά ενώ οι διαδηλωτές ζητούν την επιστροφή του γιου του έκπτωτου Σάχη, Ρεζά Παχλαβί.

Σύνταξη
Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών
Ανάρτηση 08.01.26

Κυπριακό: Πρόκληση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας – Μιλά για «θηριωδίες» της ΕΟΚΑ και ελληνοκυπριακών συμμοριών

Με αφορμή εκδήλωση στην Κύπρο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, καταγγέλλει όσους «παραποιούν την ιστορία» και λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται «στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού».

Σύνταξη
Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»
Κυνικός 08.01.26

Τραμπ εκτός ελέγχου: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους New York Times, κατέστησε σαφές ότι θα είναι μόνο ο ίδιος «διαιτητής» οποιωνδήποτε περιορισμών στις εξουσίες του, και όχι το διεθνές δίκαιο ή οι διεθνείς συνθήκες

Σύνταξη
«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ
Ισραήλ 08.01.26

«Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει»: Η ομάδα χάκερ Handala προαναγγέλλει σημαντικές αποκαλύψεις για τα μέλη της Μοσάντ

Η Handala, μια ομάδα χάκερ με συνδέσμους στο Ιράν που στο παρελθόν είχε χάκαρε τις συσκευές ισραηλινών αξιωματούχων, απείλησε ότι θα δημοσιοποιήσει «σοκαριστικές» πληροφορίες σχετικά με τη Μοσάντ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ 4-1 πεν. (2-2 κ.δ): Πήρε το «θρίλερ» και το Σούπερ Καπ

Ο Γκονζάλο Ράμος με γκολ στο 90+5′ (2-2) έστειλε τον τελικό του Σούπερ Καπ στα πέναλτι και εκεί η Παρί επικράτησε με 4-1 της Μαρσέιγ κατακτώντας το 14ο Σούπερ Καπ της ιστορίας της.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»
Σκληρή γλώσσα 08.01.26

Γερμανία: Ο πρόεδρος Σταϊνμάγερ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι καθιστούν τον κόσμο «άντρο ληστών»

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊμάγερ, ο οποίος ζήτησε από τον κόσμο να μην αφήσει την παγκόσμια τάξη να διαλυθεί.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL
Μπάσκετ 08.01.26

Καρδίτσα – Σπάρτακ Σουμπότιτσα 84-75: Ιστορική ευρωπαϊκή πρόκριση των Θεσσαλών στους«16» του BCL

Η Καρδίτσα επικράτησε με 84-75 της Σπάρτακ Σουμπότιτσα και με 2-0 νίκες προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του BCL όπου θα παίξει στον όμιλο της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο
Culture Live 08.01.26

Συνελήφθησαν ο «Δρακουμέλ» και ο «Καπιμπάρα» για τη ληστεία των έργων Ματίς και Πορτινάρι στο Σάο Πάολο

Έναν μήνα μετά τη θεαματική ληστεία στη Biblioteca Mário de Andrade, οι βραζιλιάνικες αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις των βασικών υπόπτων, γνωστών με τα παρατσούκλια «Δρακουμέλ» και «Καπιμπάρα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;
Πυρετώδεις διαβουλεύσεις 08.01.26

Αγρότες: Το βάρος στη συμφωνία για τα αιτήματα που θα πάνε στο Μαξίμου – Θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός;

Το επίκεντρο της συζήτησης αυτήν τη στιγμή στους κόλπους των αγροτοκτηνοτρόφων είναι με ποια αιτήματα και ποια βάση διαλόγου θα προσέλθουν οι ίδιοι στο Μαξίμου, τι θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό και πώς θα συνεχιστεί η συζήτηση από εκεί που την άφησε η πλευρά της κυβέρνησης μετά την εξειδίκευση των μέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο