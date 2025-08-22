Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον σεφ Τόμας Στρέικερ
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες απολαμβάνει τη θάλασσα φορώντας ένα μπλε μπικίνι, το οποίο συνδύασε με ένα κίτρινο jockey καπέλο.
Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Η εγγονή του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου βρίσκεται σε σχέση με τον Βρετανό σεφ, Τόμας Στρέικερ, μετά τον χωρισμό της από τον εκατομμυριούχο Πέρεγκιν Πίρσον.
Η κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ ασχολείται με επιτυχία με το χώρο της μόδας.
Ο έρωτας με τον σεφ
Οι φήμες για το ειδύλλιο ξεκίνησαν όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του Πίρσον από το πάρτι για τα 27 γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες τον Ιούλιο του 2023.
Ο Βρετανός σεφ έγινε ευρέως γνωστός από το TikTok τον πρώτο χρόνο της πανδημίας του κορονοϊού. Όταν οι συνταγές του με βούτυρο όχι μόνο συζητήθηκαν αλλά τον έκαναν να βγάλει στο εμπόριο ένα προϊόν με τη δική του υπογραφή, που περιέχει ορισμένα χαρακτηριστικά μυρωδικά από τις συνταγές του.
Ο Τόμας Στρέικερ άνοιξε εστιατόριο στο Λονδίνο, απέκτησε εκατομμύρια followers στο Instagram και πλέον γεύεται την επιτυχία στην αγκαλιά της αγαπημένης του.
Οι αναρτήσεις με καλοκαιρινές στιγμές
Στις φωτό που ανεβάζει η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες δείχνει εκείνη και τον αγαπημένο της στην παραλία.
Τα γενέθλια για τη Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες στην Ελλάδα
Στα τέλη Ιουλίου, η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της, στην Ελλάδα με καλούς της φίλους.
Σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο που αναδημοσίευσε η ίδια, φαίνεται να σβήνει την τούρτα της έχοντας στο πλευρό της, Γιάννη Γουλανδρή «Δύο Λέοντες ένα εγώ», έγραψε η Μαρία Ολυμπία στην ανάρτησή της.
