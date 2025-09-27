Μαρί Σαντάλ: Τα ζεστά λόγια για τη Μαρία Ολυμπία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κόρης

magazin
Η Μαρί Σαντάλ είναι μητέρα επίσης τεσσάρων αγοριών.

Μία συγκινητική και συνάμα τρυφερή ανάρτηση έκανε η Μαρί Σαντάλ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κόρης.

Η ανάρτηση για την μοναχοκόρη της

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες δημοσίευσε μια φωτογραφία της πρωτότοκης κόρης τους, Μαρίας Ολυμπίας, και έγραψε στη λεζάντα:

«Χαρούμενη Παγκόσμια Ημέρα Κόρης στη μοναδική μου! Είσαι απλά η καλύτερη και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη που είμαι η μαμά σου»

Τι είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κόρης

Η Παγκόσμια Ημέρα Κόρης (International Daughter’s Day) γιορτάζεται την τέταρτη Κυριακή του Σεπτέμβρη και αποτελεί αφορμή για τους γονείς σε όλο τον κόσμο να εκφράσουν την αγάπη τους στα παιδιά τους.

View this post on Instagram

A post shared by Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Μαρί Σαντάλ και ο Παύλος έχουν πέντε παιδιά

την Μαρία Ολυμπία (γεν. 25 Ιουλίου 1996 (29 ετών),
τον Κωνσταντίνο Αλέξιο (γεν. 29 Οκτωβρίου 1998 (26 ετών),
τον Αχιλλέα Ανδρέα (γεν. 12 Αυγούστου 2000 (25 ετών),
τον Οδυσσέα Κίμωνα (γεν. 17 Σεπτεμβρίου 2004 (21 ετών) και
τον Αριστείδη Σταύρο (γεν. 29 Ιουνίου 2008 (17 ετών).

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες: Ακολουθώντας το δρόμο του modeling

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες είναι μοντέλο, πριγκίπισσα της Βασιλικής Οικογένειας της Δανίας και απόγονος της τέως Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος. Είναι το μεγαλύτερο παιδί του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ Μίλλερ.

Μάλιστα, η ίδια κάνει αισθητή την παρουσία της στις μεγαλύτερες εβδομάδες μόδας του κόσμου.

Το 2018, μόλις ενηλικιώθηκε, έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για τους Dolce & Gabbana. Έκτοτε, έχει επίσης συμμετάσχει σε παρουσιάσεις για άλλες μάρκες, όπως η Emilia Wickstead, μία από τις αγαπημένες των Ευρωπαίων βασιλικών.

