Τζένη Μπότση: Χώρισε μετά από 12 χρόνια σχέσης με τον Αλέξανδρο Μιχαλά

Η Τζένη Μπότση χώρισε με τον Αλέξανδρο Μιχαλά, μετά από 12 χρόνια σχέσης και την απόκτηση μιας κορούλας. Η τελευταία φορά που οι δύο τους είχαν εμφανιστεί δημόσια μαζί ήταν τον Ιανουάριο του 2024, στην έναρξη γνωστού νυχτερινού κέντρου.

Λίγους μήνες αργότερα, η Τζένη Μπότση είχε δημοσιεύσει ένα οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media, από τα κοινά γενέθλια του Αλέξανδρου Μιχαλά και της κόρης τους.

Τζένη Μπότση: Τι έλεγε για την προσωπική ζωή της

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, τον περασμένο Οκτώβριο στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, η Τζένη Μπότση είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον σύντροφό της και την πορεία τους μέσα στα χρόνια.

«Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή.

Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα. Είναι επιλογές.

Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ηθοποιός, η οποία εκείνη την περίοδο συμμετείχε σε διαφημιστική καμπάνια αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών.

Προτεραιότητα η κόρη τους Αλίκη

Το ζευγάρι μετά τον χωρισμό του διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους με προτεραιότητα την 6χρονη κόρη τους Αλίκη.