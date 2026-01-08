Τζένη Μπότση: Χώρισε μετά από 12 χρόνια σχέσης με τον Αλέξανδρο Μιχαλά
Η Τζένη Μπότση γυρίζει σελίδα στην προσωπική ζωή της. Η ηθοποιός χώρισε με τον Αλέξανδρο Μιχαλά, μετά από 12 χρόνια σχέσης και την απόκτηση μιας κορούλας.
Η Τζένη Μπότση χώρισε με τον Αλέξανδρο Μιχαλά, μετά από 12 χρόνια σχέσης και την απόκτηση μιας κορούλας. Η τελευταία φορά που οι δύο τους είχαν εμφανιστεί δημόσια μαζί ήταν τον Ιανουάριο του 2024, στην έναρξη γνωστού νυχτερινού κέντρου.
Λίγους μήνες αργότερα, η Τζένη Μπότση είχε δημοσιεύσει ένα οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media, από τα κοινά γενέθλια του Αλέξανδρου Μιχαλά και της κόρης τους.
Τζένη Μπότση: Τι έλεγε για την προσωπική ζωή της
Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, τον περασμένο Οκτώβριο στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, η Τζένη Μπότση είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον σύντροφό της και την πορεία τους μέσα στα χρόνια.
«Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή.
Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα. Είναι επιλογές.
Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ηθοποιός, η οποία εκείνη την περίοδο συμμετείχε σε διαφημιστική καμπάνια αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών.
Προτεραιότητα η κόρη τους Αλίκη
Το ζευγάρι μετά τον χωρισμό του διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους με προτεραιότητα την 6χρονη κόρη τους Αλίκη.
