Νταϊάν Κίτον: Η συγκινητική αφιέρωση – τατουάζ που έκανε η φίλη της Σάρα Πόλσον για εκείνη

Σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο για τα 50 χρόνια της καριέρας της, η Κίτον δήλωνε «πράγματι τυχερή» που γύρισε ταινίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της έβδομης τέχνης.

Ο θάνατος της βραβευμένης ηθοποιού προκάλεσε μεγάλη θλίψη στους συναδέλεφους της.

Μεταξύ αυτών και η Σάρα Πόλσον, η οποία απέτισε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στη μνήμη της, αποκαλύπτοντας μέσω ανάρτησης στο Instagram ένα διακριτικό τατουάζ στον καρπό της με τα αρχικά της εμβληματικής ηθοποιού.

«Σήμερα θα γινόσουν 80»

Αυτά τα λόγια έγραψε η πρωταγωνίστρια της σειράς «American Horror Story» στη λεζάντα της ανάρτησης που μοιράστηκε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026. Τη συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο, καθώς και με μία εικόνα που έδειχνε το τατουάζ, τα αρχικά «DK» με μαύρο μελάνι.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Paulson (@mssarahcatharinepaulson)

Νταϊαν Κίτον – Σάρα Πόλσον: Μια ιδιαίτερα ζεστή σχέση των δύο ηθοποιών

Στη συνέχεια, η Πόλσον συμπλήρωσε με συγκίνηση:

«Υπάρχουν πάρα πολλά βαθιά συναισθήματα για να χωρέσουν εδώ… Ήμουν ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο που ταξίδεψα μαζί σου, γελάσαμε τόσο πολύ που κλάψαμε, είδαμε ένα εκατομμύριο και μία ταινίες, κλάψαμε στ’ αλήθεια και φάγαμε πατάτες τηγανητές μαζί. Εσύ. Εσύ. Θαυμαστή, μοναδική, εσύ. Θα μου λείπεις για πάντα».

Όπως αναφέρει το περιοδικό People, οι δύο πρωταγωνίστριες γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Other Sister» το 1999, στην οποία η θρυλική ηθοποιός υποδυόταν τη μητέρα της Πόλσον.