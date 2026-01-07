Γιατί η νίκη του Τσιτσιπά επί του Φριτς ίσως αποδειχθεί κομβική για τον Ελληνα πρωταθλητή

Στην προημιτελική φάση σταμάτησε η πορεία της Εθνικής Ομάδας τένις στο United Cup της Αυστραλίας, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκαν με 2-1 από τους Γκοφ και Χάρισον, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, που φιλοξενείται στο Περθ.

Η Σάκκαρη ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ με 2-0 (6-3, 6-2) στον πρώτο αγώνα της ημέρας, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Τέϊλορ Φριτς με 2-0 (6-4, 7-5).

Και μπορεί η νίκη να μην ήταν αρκετή για να δώσει την πρόκριση, ωστόσο ίσως ν’ αποτελεί προάγγελο θετικών ειδήσεων για τον Ελληνα πρωταθλητή του τένις.

O Tέιλορ Φριτς βρίσκεται στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης και είναι η πρώτη φορά που ο Τσιτσιπάς νικά αθλητή μέσα στο Top 10 της ATP τους τελευταίους 20 μήνες.

Την τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό ήταν τον Απρίλιο του 2024, όταν στο χωμάτινο 1000άρι Monte Carlo Masters έφτασε ως τον τελικό όπου νίκησε με 6-1, 6-4 τον Κάσπερ Ρουντ που ήταν τότς στο Νο10. Νωρίτερα στο ίδιο τουρνουά είχε ρίξει νοκ άουτ τον Αλεξάντερ Ζβέρεβ (Νο5) και τον Γιανίκ Σίνερ που βρισκόταν στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Από τότε ο 27χρονος Έλληνας, χτυπημένος από τραυματισμούς, ατυχίες και λάθη, δεν κατάφερε να υποτάξει κάποιον αντίπαλο της πρώτης δεκάδας με αποτέλεσμα να έχει πέσει στην 34η θέση.

Η νίκη αυτή λοιπόν, πέρα από την ψυχολογική ώθηση που προσφέρει στον Στέφανο, αποδεικνύει ότι η διακοπή του έκανε καλό, τον βοήθησε να καθαρίσει το μυαλό του αλλά και να ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμού όπως τόνισε και ο ίδιος.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη νίκη. Δεν ήταν εύκολο να μπω στο ματς. Είχα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα και τέτοιοι αγώνες σε δοκιμάζουν στο απόλυτο. Απέναντι σε παίκτες που είναι σταθεροί για μήνες, δοκιμάζεσαι με τον πιο σκληρό και έντονο τρόπο. Ο Τέιλορ είναι ένας από αυτούς. Ήξερα μπαίνοντας στο court ότι έπρεπε να έχω τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση».

Για να προσθέσει: «Δεν μπορούσα να αποσυνδεθώ ούτε για ένα λεπτό και το κατάφερα αυτό εξαιρετικά. Η συγκέντρωσή μου ήταν εκεί. Προσπαθούσα να διαβάσω το παιχνίδι, να καταλάβω τα μοτίβα που άρχισε να χτίζει και να τα αποφύγω. Έπαιξα το παιχνίδι μου, πολύ επιθετικό τένις. Σε αρκετά σημεία κυριάρχησα από τη βασική γραμμή και ήμουν πολύ σταθερός στις ανταλλαγές. Αυτή είναι μια από εκείνες τις νίκες που προσθέτουν αυτοπεποίθηση».

Και κατέληξε λέγοντας: «Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά. Είναι εξαιρετικό feedback να ξέρεις ότι δεν νιώθεις πόνους ή ενοχλήσεις. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που μπορώ να απολαμβάνω το τένις καθημερινά, χωρίς πόνο. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Είχα καιρό να το νιώσω αυτό. Το να παίζεις χωρίς πόνο σου δίνει χαρά, ικανοποίηση και διάθεση να επιστρέψεις στην προπόνηση. Όταν έχεις περάσει τόσο πολύ πόνο, ειδικά στη μέση, αποθαρρύνεσαι εύκολα. Το να μπορώ να παίζω έτσι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο δώρο».