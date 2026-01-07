Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 20η αγωνιστική (pic)

Η 20η αγωνιστική της regular season της Euroleague ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων την Τετάρτη (7/1).

Αρχικά, η Παρί πέρασε νικηφόρα από την Πόλη, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με σκορ 84-79, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και τον Σέιμπεν Λι να ξεχωρίζει στο ντεμπούτο του με τους Τούρκους, μετρώντας 17 πόντους.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 96-89 της Μπασκόνια και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-13, έναντι 6-14 των Ισπανών.

Παναθηναϊκός (7ος, 12-8) και Ολυμπιακός (8ος, 11-8) θέλουν να ξεπεράσουν τις ήττες από Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε και επιζητούν οπωσδήποτε νίκες εντός έδρας με Βίρτους Μπολόνια και Μπάγερν Μονάχου.

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80

Μονακό – Παρτίζαν 101-84

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 85-60

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Αναντολού Εφές – Παρί 79-84

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 8/1 στις 18:00

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 8/1 στις 21:15

Βαλένθια – Μονακό 8/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/1 στις 21:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30

Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00