Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 20η αγωνιστική (pic)
Αυτή είναι η βαθμολογία της Euroleague και οι θέσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής.
Η 20η αγωνιστική της regular season της Euroleague ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων την Τετάρτη (7/1).
Αρχικά, η Παρί πέρασε νικηφόρα από την Πόλη, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με σκορ 84-79, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και τον Σέιμπεν Λι να ξεχωρίζει στο ντεμπούτο του με τους Τούρκους, μετρώντας 17 πόντους.
Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 96-89 της Μπασκόνια και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-13, έναντι 6-14 των Ισπανών.
Παναθηναϊκός (7ος, 12-8) και Ολυμπιακός (8ος, 11-8) θέλουν να ξεπεράσουν τις ήττες από Αρμάνι Μιλάνο και Φενέρμπαχτσε και επιζητούν οπωσδήποτε νίκες εντός έδρας με Βίρτους Μπολόνια και Μπάγερν Μονάχου.
Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής:
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
Μονακό – Παρτίζαν 101-84
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 85-60
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Αναντολού Εφές – Παρί 79-84
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 8/1 στις 18:00
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 8/1 στις 21:15
Βαλένθια – Μονακό 8/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/1 στις 21:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30
Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00
