Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Αυτοδιοίκηση 07 Ιανουαρίου 2026 | 12:15

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
Με νέα πρόεδρο πορεύεται το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Μετά τον Μανόλη Βελεγράκη, τα «ηνία» του ανώτατου συλλογικού οργάνου του Δήμου, αναλαμβάνει η Δέσποινα Λιμνιωτάκη.

«Κατά την 1η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα» όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων που προσθέτει:

«Η εκλογή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, με ευρεία πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Αθηναίων εύχεται στη νέα Πρόεδρο καλή επιτυχία στα καθήκοντά της».

Ευχαριστίες και ανάληψη ευθύνης

Η νέα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με ανάρτηση της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τόνισε πως της προσφέρθηκε αυτή η θέση χωρίς η ίδια να το επιδιώξει. Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Δέσποινα Λιμνιωτάκη: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να με επιλέξει προσωπικά για τη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμος Αθηναίων. Η σημερινή συνεδρίαση του σώματος επικύρωσε αυτή την επιλογή. Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό, μετά από τον καλό συνάδελφο και συντοπίτη μου, δικηγόρο Μανόλη Βελεγράκη.

Σε μια εποχή που παρατηρούμε, παγκοσμίως, απόσυρση των γυναικών από θέσεις ευθύνης και ένα κοινωνικό πισωγύρισμα σε θέματα ισότητας και δικαιωμάτων, ο Χάρης Δούκας προτείνει μια γυναίκα για Πρόεδρο (η τρίτη κατά σειρά, ιστορικά, στον Δήμο Αθηναίων), σε μια κίνηση διακομματική και εξισορροπιστική των δυνάμεων που αναδεικνύονται μέσα σε ένα Συμβούλιο.

Για όσους με γνωρίζουν προσωπικά, το γεγονός ότι μου προσφέρθηκε αυτή η θέση ευθύνης χωρίς να τη ζητήσω/ζητιανέψω πολιτικά, χωρίς να διαπραγματευτώ ή να απαιτήσω (όπως τις περισσότερες φορές συμβαίνει στην πολιτική), είναι από μόνο του μια αναγνώριση και λέει πολλά για τον άνθρωπο που κάνει τις αρχικές επιλογές. Το πιο πολύτιμο πράγμα στην εργασία είναι το να σε βλέπουν γι αυτό που είσαι και μπορείς να κάνεις. Δύσκολη πίστα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε δύσκολα πράγματα.

*πηγή φωτογραφίας Δήμος Αθηναίων

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
