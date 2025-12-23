Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε τα ανταποδοτικά τέλη για το 2026

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε κατά πλειοψηφία, τα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2026, με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους δημότες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον» σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου που προσθέτει:

«Η Δημοτική Αρχή, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, αλλά και οι επιχειρήσεις, προχώρησε σε μια αναγκαία και απολύτως συγκρατημένη αύξηση των τελών, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση βασικών ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες, όπως η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός και η καθημερινή λειτουργία της πόλης.

Οι προσαρμογές στα ανταποδοτικά τέλη για το 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

12% στις οικίες

18% στα καταστήματα

25% στα σούπερ μάρκετ

Διαρκής μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες

Παρά τις δυσκολίες, ο Δήμος Πειραιά διατηρεί στο ακέραιο όλες τις κοινωνικές δικλείδες προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες της πόλης, χωρίς καμία αλλαγή στις μειώσεις και απαλλαγές που ισχύουν για την πρώτη κατοικία, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Πλήρης απαλλαγή για άπορους κατοίκους.

Πλήρης απαλλαγή για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, χωρίς περιορισμό στα τετραγωνικά μέτρα της οικίας (συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων ατόμων).

Μείωση 50% για πολύτεκνους και τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.

Μείωση 50% στην πρώτη κατοικία για μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «σημειώνεται ότι, η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία των δήμων της χώρας έχει προχωρήσει πέρυσι ή εφέτος σε αυξήσεις ανταποδοτικών τελών, με τον Δήμο Πειραιά να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που κατάφεραν από τις ηπιότερες δυνατές προσαρμογές.

Υπενθυμίζεται ότι, τα τελευταία δέκα χρόνια, ακόμη και σε περιόδους πανδημίας και παρατεταμένων οικονομικών κρίσεων, ο Δήμος Πειραιά είχε απορροφήσει μεγάλο μέρος των επιβαρύνσεων, προχωρώντας σε συνεχόμενες μειώσεις τελών για 9 χρόνια, οι οποίες αθροιστικά έφτασαν το 27% και με σταθερά τέλη την τρέχουσα χρονιά.

Σήμερα, ωστόσο, οι αυξημένες μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες, οι σχεδόν «καθηλωμένοι» Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) για 25 περίπου χρόνια, καθώς και η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς την αντίστοιχη επαρκή χρηματοδότηση, περιορίζουν σημαντικά τα περιθώρια επιλογών των δήμων.

Σε πρακτικό επίπεδο, για ένα μέσο νοικοκυριό 100 τ.μ., η μηνιαία επιβάρυνση αντιστοιχεί σε περίπου 1,5 ευρώ, ενώ για ένα κατάστημα έως 150 τ.μ. σε περίπου 10 ευρώ».

«Δίπλα στους πολίτες, με υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες τους»

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Τα τελευταία 10 χρόνια ο Δήμος Πειραιά απορρόφησε σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, προχωρώντας σε συνεχείς μειώσεις στα ανταποδοτικά τέλη – κρατώντας τα πέρυσι σταθερά – ακόμη και σε περιόδους πανδημίας και οικονομικών κρίσεων, οι οποίες αθροιστικά έφτασαν το 27%.

Σήμερα, αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε σε μια συγκρατημένη αύξηση, η οποία όμως δεν επιβαρύνει καθοριστικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση των βασικών μας υπηρεσιών προς τους δημότες μας.

Η κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι δήμοι καλούμαστε να καλύψουμε αυξανόμενες ανάγκες και λειτουργικές δαπάνες, ενώ οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι παραμένουν στάσιμοι ή με ελάχιστες αυξήσεις τα τελευταία 15 χρόνια και οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται συνεχώς από την κεντρική διοίκηση δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη επαρκή χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση, παρά τα υπερ-πλεονάσματα και τις ανακοινώσεις για οικονομική ανάπτυξη, δεν έχει διασφαλίσει στους δήμους επαρκείς πόρους για να ανταποκριθούν στις ανελαστικές λειτουργικές υποχρεώσεις τους.

Στον Πειραιά, προχωράμε με υπευθυνότητα, εξορθολογίζοντας τις δαπάνες αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, ενώ διατηρούμε πλήρως τα μέτρα προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες και την πρώτη κατοικία. Η αύξηση των τελών είναι η μικρότερη δυνατή και γίνεται με γνώμονα τη δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα, ώστε οι δημότες να συνεχίσουν να λαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Παραμένουμε δίπλα στους πολίτες, με υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες τους».

Ο Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου Γρηγόρης Καψοκόλης, δήλωσε:

«Στον Δήμο Πειραιά δώσαμε πραγματική «μάχη», ώστε η επιβάρυνση να είναι η μικρότερη δυνατή για τους δημότες μας. Οι ανάγκες είναι πραγματικά μεγάλες, αλλά με ορθή προτεραιοποίηση και το νοικοκύρεμα των οικονομικών μας, περιορίζουμε στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου την επιβάρυνση στα τέλη μας. Η επιλογή μας ήταν ξεκάθαρη: να διασφαλίσουμε καθαριότητα, φωτισμό και ποιότητα ζωής, χωρίς εκπτώσεις στη ποιότητα ή τη ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σεβασμό στους δημότες συνεχίζουμε να στηρίζουμε την πόλη μας. Την ίδια στιγμή, προστατεύουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διατηρώντας όλες τις απαλλαγές των προηγούμενων ετών».