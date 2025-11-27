Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την δημόσια υγεία
Με ψήφισμα του το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ζητάει μεταξύ άλλων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας με βάση τις ανάγκες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 456 ομόφωνη Απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2025, εξέδωσε ψήφισμα για την υποστελέχωση της Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται μεταξύ άλλων:
«Οι πολίτες και οι επισκέπτες της Κρήτης βιώνουν καθημερινά τις τραγικές συνέπειες της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης της υγείας σε όλους τους νομούς του νησιού.
Η «εναρμόνιση με τους δημοσιονομικούς στόχους» σημαίνει στην πράξη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, λιγότερες δωρεάν παροχές και χαμηλότερη ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας.
Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Κρήτης σε υποβάθμιση, την ψυχική υγεία σε περιθωριοποίηση και την υγεία του λαού σε συνεχή υπονόμευση».
Το ψήφισμα του Δήμου Χανιών επισημαίνει επίσης όσα θεωρεί πως χρειάζονται να γίνουν αναφέροντας χαρακτηριστικά:
- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
- Αξιοπρεπείς μισθούς & πλήρη εργασιακά – ασφαλιστικά – επιστημονικά δικαιώματα.
- Να σταματήσουν οι πληρωμές των ασθενών.
- Για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εκφράζει τη στήριξή του στο σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου και του ΕΣΥ, αναγνωρίζοντας τον καθημερινό αγώνα τους και την ανάγκη για άμεση επίλυση των επαγγελματικών και επιστημονικών ζητημάτων τους.
Καλεί τους δημότες και όλους τους φορείς των Χανίων να συμμετάσχουν ενεργά στην Παγκρήτια Ημέρα Δράσης για την Υγεία στις 27 Νοεμβρίου 2025, στηρίζοντας τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά την ημέρα αυτή, στις 18:00, στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς».
