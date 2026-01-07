Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου ρώσος μεγιστάνας – Βίντεο
Το ελικόπτερο συνετρίβη στον χώρο αναψυχής του πάρκου Ασάτλι στην περιοχή Μπαρντίμσκι
Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου ρώσος μεγιστάνας – Βίντεο
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή περιοχή Περμ Κράι της Ρωσίας.
Το βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή το ελικόπτερο να συντρίβεται στο Περμ στα Ουράλιο όρη να μπλέκεται σε καλώδια ηλεκτροδότησης κάνει τον γύρο του διακτύου.
Σύμφωνα με το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο RT φαίνεται το σκούρο ελικόπτερο να πετά σε σχετικό χαμηλό ύψος να μπλέκεται στα καλώδια και στη συνέχεια να συντρίβεται στο χιονισμένο έδαφος, στο πάρκο Ασάτλι.
Σύμφωνα με τα ρωσικά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα ήταν ο εκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom, με έδρα το Περμ, και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρίας.
Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ελικόπτερο ήταν ένα Robinson R44 Raven, ιδιοκτησίας της εταιρείας, και εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.
Σε περαιτέρω ενημέρωση, η Εισαγγελία Μεταφορών Ουραλίων της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της συντριβής που δείχνουν ότι το ελικόπτερο είχε μπλεχτεί σε καλώδια.
Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου. Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να έχει μπλεχτεί σε εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης πριν από τη συντριβή, αν και η EMERCOM δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια αυτή τη λεπτομέρεια.
