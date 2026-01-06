Iράν: Νεκροί τουλάχιστον 27 διαδηλωτές από την έναρξη του κύματος διαμαρτυρίας

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, σκοτώθηκαν από τότε που ξεκίνησε το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε την Τρίτη η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.

«Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες», γράφει η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Στο μεταξύ η ιρανική αστυνομία διέλυσε διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαδηλωτές φώναξαν «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», αναφερόμενοι στην δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το πλήθος φώναζε επίσης «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχθηκε από AFP.

BREAKING: Mass-protests break out again against the Islamic regime in Abdanan in the Ilam province of Iran pic.twitter.com/WG2kFVbTM2 — Breaking Alert (@BreakingAlert_) January 6, 2026

«Ελευθερία! Ελευθερία!», «Χωρίς ντροπή», φώναξαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, και την Human Rights Activists News με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, .

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για «σποραδικές συγκεντρώσεις» που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν που αρχικά συνδέθηκαν με το κόστος ζωής, ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα πριν εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για το σημαντικότερο κύμα διαμαρτυρίας μετά το 2022 όταν το Ιράν συγκλονίσθηκε από μαζικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο υπό κράτηση της Μάχσα Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα.