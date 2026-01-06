Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (6/1): Δράση σε Ευρωλίγκα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Κύπελλο Ελλάδος Betsson
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (6/1).
Γεμάτο είναι και σήμερα (6/1) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ματσάρες στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και σημαντικές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στη Euroleague.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Φενέρμπαχτσε (19:45), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15). Παράλληλα, ενδιαφέρον έχουν οι αγώνες των Γιουβέντους, Ρόμα και Νότιγχαμ Φόρεστ.
Επίσης, συνεχίζεται σήμερα (6/1) το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τρεις αναμετρήσεις για τα playoffs της διοργάνωσης. Πρώτο χρονικά ματς είναι το Άρης – Παναιτωλικός (15:00), ακολουθεί το Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (17:30), ενώ το πρόγραμμα της σημερινής μέρας ολοκληρώνεται με το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Αθηνών (20:00). Αύριο (7/1) ολοκληρώνονται τα πρώτα ματς σε αυτή τη φάση με το ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (17:00).
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/1):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζούντσενγκ Σανγκ – Φρανσίσκο Κοµεσάνα ATP 250
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Betsson
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Κόμο Serie A 2025-26
17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας Betsson
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Ρόμα Serie A
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός Euroleague
20:00 Novasports 5HD Μανρέσα – Άρης Eurocup
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας Betsson
20:30 Novasports 6HD Μονακό – Παρτίζαν Euroleague
21:00 Novasports Extra 2 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ντουμπάι Euroleague
21:00 Novasports Extra 1 Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια Euroleague
21:00 Novasports 3HD Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ελάν Σαλόν – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σπαρτάκ Σουμπότιτσα – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τουρ – Τρεντίνο CEV Champions League 2026
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 2HD Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership 2025-26
22:00 ΕΡΤ Sports 3 Σπόρτινγκ – Γκιμαράες Λιγκ Καπ Πορτογαλίας
