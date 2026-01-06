Basketball Champions League: Μάχες στα play-in για Προμηθέα και Καρδίτσα
Προμηθέας και Καρδίτσα δίνουν την Τρίτη τους πρώτους τους αγώνες στο πλαίσιο των play-in του Basketball Champions League, με στόχο την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Εκτός έδρας θα δώσουν τον πρώτο αγώνα τους ο Προμηθέας και η Καρδίτσα απέναντι στη γαλλική Σαλόν και τη σερβική Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, αντίστοιχα, στο πλαίσιο των Play-In του Basketball Champions League, ανήμερα των Φώτων (6/1).
Οι δεύτεροι αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί στην έδρα τους στις 8 Ιανουαρίου. Εφόσον χρειαστεί 3ος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί στην έδρα των αντιπάλων τους, καθώς Προμηθέας και Καρδίτσα κατέλαβαν την 3η θέση στον όμιλό τους.
Η ΑΕΚ εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» ως πρώτη στον όμιλό της στην κανονική περίοδο του BCL.
Το πρόγραμμα Προμηθέα και Καρδίτσας στο BCL:
Σαλόν (Γαλλία)-Προμηθέας 6/1, 21:00
Προμηθέας-Σαλόν (Γαλλία) 8/1, 20:30
Σαλόν – Προμηθέας (εφόσον χρειαστεί)
Σπαρτάκ (Σερβία)-Καρδίτσα 6/1, 21:00
Καρδίτσα-Σπαρτάκ (Σερβία) 8/1, 18:30
Σπαρτάκ – Καρδίτσα (εφόσον χρειαστεί)
