Basketball Champions League: Μάχες στα play-in για Προμηθέα και Καρδίτσα

Εκτός έδρας θα δώσουν τον πρώτο αγώνα τους ο Προμηθέας και η Καρδίτσα απέναντι στη γαλλική Σαλόν και τη σερβική Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, αντίστοιχα, στο πλαίσιο των Play-In του Basketball Champions League, ανήμερα των Φώτων (6/1).

Οι δεύτεροι αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων έχουν προγραμματιστεί στην έδρα τους στις 8 Ιανουαρίου. Εφόσον χρειαστεί 3ος αγώνας, αυτός θα διεξαχθεί στην έδρα των αντιπάλων τους, καθώς Προμηθέας και Καρδίτσα κατέλαβαν την 3η θέση στον όμιλό τους.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» ως πρώτη στον όμιλό της στην κανονική περίοδο του BCL.

Το πρόγραμμα Προμηθέα και Καρδίτσας στο BCL:

Σαλόν (Γαλλία)-Προμηθέας 6/1, 21:00

Προμηθέας-Σαλόν (Γαλλία) 8/1, 20:30

Σαλόν – Προμηθέας (εφόσον χρειαστεί)

Σπαρτάκ (Σερβία)-Καρδίτσα 6/1, 21:00

Καρδίτσα-Σπαρτάκ (Σερβία) 8/1, 18:30

Σπαρτάκ – Καρδίτσα (εφόσον χρειαστεί)