Προμηθέας: «Τέλος» ο Λιμνιάτης – Αναλαμβάνει ο Σεγκούρα
Ο Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε σήμερα (1/12) τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Λιμνιάτη, με τον Κούρο Σεγκούρα να διαδέχεται τον Έλληνα τεχνικό.
Η πέμπτη ήττα του Προμηθέα Πατρών στην Stoiximan GBL σε οκτώ αγώνες, από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με 96-80 για την 8η αγωνιστική, είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Γιώργου Λιμνιάτη από την τεχνική ηγεσία.
Οι Αχαιοί ανακοίνωσαν σήμερα (1/12) πως ο έμπειρος προπονητής αποτελεί παρελθόν με «κοινή συναινέσει» λύση της συνεργασίας τους, ενώ παράλληλα γνωστοποίησαν ότι λύθηκε και η συνεργασία τους με τον άμεσο συνεργάτη του, Θάνο Κωνσταντακόπουλο.
Ο 54χρονος προπονητής είχε αναλάβει τον πάγκο της ομάδας της Πάτρας πριν την έναρξη της τρέχουσας σεζόν, με το ρεκόρ να είναι 3-5 στη Stoiximan GBL και 2-3 στο Basketball Champions League.
Διάδοχος του Γιώργου Λιμνιάτη στην τεχνική ηγεσία θα είναι ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός, Κούρο Σεγκούρα, με θητεία σε Ιωνικό Νικαίας, ΑΕΚ και Κολοσσό Ρόδου.
Η ανακοίνωση του Προμηθέα:
«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Θάνο Κωνσταντακόπουλο. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του».
