Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!

Αρχίζει και βρίσκει ρυθμό και ταυτότητα ο Άρης! Με τους Μήτρου-Λόνγκ (10), Τζόουνς (13), Νουά (17), Φόρεστερ (14), Χάρελ (12), Κουλμπόκα (11) και τον Άντζουσιτς που έκανε ντεμπούτο, να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς νίκησε τον Προμηθέα στο γεμάτο και ενθουσιώδες «Nick Galis Hall» για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Στο 3-5 πλέον ο «Αυτοκράτορας» που είχε εξαιρετική ευστοχία με 23/34 δίποντα (67%), 11/26 τρίποντα (42%) και 17/19 βολές (89%).

Από την πλευράς τους οι Πατρινοί που έπεσαν στο 3-5, είχαν μεν 15/34 τρίποντα, ωστόσο υπέπεσαν σε 19 λάθη, ενώ ήταν άστοχοι στα δίποντα και είχαν μεγάλα προβλήματα κοντά στο καλάθι.

Το παιχνίδι είχε μεγάλες αυξομειώσεις στη διαφορά του σκορ, με τον Άρη να ηγείται συνεχώς μετά το πρώτο δεκάλεπτο, να ξεφεύγει ακόμη και με 17 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο (το 27-27 έγινε 46-29), αλλά να μην μπορεί να κρατήσει τη διαφορά και την ομάδα του Λημνιάτη να επιστρέφει χάρη σε συνεχόμενα τρίποντα (κορυφαίοι ο Γκρέι με 21, ο Μακούρα με 17 και ο Χάρις με 13).

Εν τέλει ο Άρης με ένα δεύτερο ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο παγίωσε μια δηψίφια διαφορά σε υψηλά επίπεδα που έφτασε ακόμη και στο

+19 (71-52 στο 28′).

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τους 27 πόντους που πέτυχε ο Άρης από λάθη αντιπάλου, στους 46 μέσα στη ρακέτα (παρότι απουσίαζε Ίνοκ), τους 24 στον αιφνιδιασμό και τους 30 από παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο!

Στην πρώτη του εμφάνιση με τους κιτρινόμαυρους ο Ντανίλο Άντζουσιτς έμεινε στο παρκέ για 20:33 λεπτά, δείχνοντας πως ο Μίλιτσιτς θα βασίσει πολλα επάνω του. Ο Σέρβος ήταν μεν λίγο «χαμένος» (6 λάθη) καθώς μετρά μόλις λίγες προπονήσεις στη νέα του ομάδα του, όμως από την άλλη έδειξε πόσα θα βοηθά στο σκοράρισμα (12π, με 2/2διπ., 8/8β., 0/2τριπ.), αλλά και στη δημιουργία (4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

Δείτε εδώ τα αναλυτικό φύλλο αγώνα