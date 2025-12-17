Προμηθεάς Πάτρας – Ρίτας 111-95: Πρόκριση στα πλέι ιν με σούπερ Γκρέι

Θέση στο πλέι-ιν του Basketball Champions League έκλεισε ο Προμηθέας, ο οποίος διέλυσε τη Ρίτας στην Πάτρα με 111-95, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των ομίλων της διοργάνωσης. Πλέον οι Πατρινοι θα πρέπει να περάσουν το «εμπόδιο» της γαλλικής Σαλόν Σαονέ σε σειρά best of three προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16» του BCL.

Μπορεί η ελληνική ομάδα να είδε τους Λιθουανούς να ξεκινούν καλύτερα τον αγώνα και να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +14 με το 32-18, όμως στη συνέχεια ήταν απλά απολαυστικοί κάνοντας ό,τι ήθελαν στο παρκέ, αφού κέρδισαν τα επόμενα δύο δεκάλεπτα με 34-22 και 35-22! Το υπόλοιπο του ματς απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα με τον Προμηθέα να παίρνει τη νίκη.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Κλοντέλ Χάρις με 17 και Κένταλ Κόουλμαν με 16 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Ίγκνας Σαρτζιούνας με 24 πόντους, ενώ ο Αρτούρας Γκουντάιτις είχε 17 πόντους με 15 ριμπάουντ και ο Γκίτις Μασιούλις 15.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 52-54, 87-76, 111-95

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Προμηθέας Πάτρας (Σεγκούρα): Χάρις 17 (4/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χάμοντς 5 (1), Κόουλμαν 16 (6/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Πλώτας 7 (2/2 δίποντα, 3/3 βολές), Μπαζίνας 13 (2/6 δίποντα, 9/12 βολές, 6 ασίστ), Καπετάκης, Λάγιος 4, Καραγιαννίδης 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γκρέι 30 (7/10 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πόλικαπ 5, Μακούρα, Σταυρακόπουλος 3 (1).

Ρίτας Βίλνιους (Βέρτιο): Γουάιλι 7 (3/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ,3 ασίστ), Γουόκερ 8 (1/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γκουντάιτις 17 (6/10 δίποντα, 5/6 βολές, 15 ριμπάουντ), Μπρούνκε 3, Χάρντινγκ 13 (5/7 δίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στούκνις, Μασιούλις 15 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/8 βολές), Κριζανάουσκας 3 (1), Λουκόσιους 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Σαρτζούνας 24 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 11/11 βολές, 3 ασίστ)