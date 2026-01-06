Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα εορτάστηκε και εφέτος η γιορτή των Θεοφανείων στο Ηράκλειο.

Δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή οδηγήθηκε πεζή προς το Λιμάνι του Ηρακλείου για την τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.

Παρά τη συννεφιά, δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό.

Στον νεαρό άνδρα που έπιασε πρώτος τον σταυρό, παραδοσιακά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έδωσε την ευλογία και το δώρο του, ενώ εγκάρδιες ευχές έδωσε σε όλους τους πιστούς.

Δείτε βίντεο από το Ηράκλειο:

«Το φως το έχουμε ανάγκη»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην τελετή παρέστη, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, όπως και βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και τοπικών αρχών, αλλά και πλήθος κόσμου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το φως το έχουμε ανάγκη. Το έχουμε ανάγκη γύρω μας, το έχουμε ανάγκη μέσα μας» και πώς «το φως πρέπει να το αποζητούμε, να το δεχόμαστε και με πολύ φως να πορευτούμε και σε αυτή τη χρονιά».

Πάντως στη διάρκεια της προσπάθειας να πιάσουν το σταυρό, οι αποκαλούμενοι «βουτηχτάδες» που έπεσαν στο νερό για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, άσκησαν πιθανόν μεγάλη πίεση στον ξύλινο σταυρό, του οποίου έσπασε ένα τμήμα.

* Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: cretalive.gr