Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 06.01.2026]
Ημερήσια 06 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 06.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Συνέχισε να βάζεις τα θέλω σου σε προτεραιότητα. Ωστόσο απόφυγε να ξεφύγεις στον τρόπο με τον οποίο τα διεκδικείς, γιατί φαίνεσαι επιβλητικός και έντονος. Εξέτασε πολύ προσεκτικά τα σενάρια που δημιουργούνται μέσα στο κεφάλι σου, καθώς τα μισά από αυτά είναι έγκυρα, αλλά τα άλλα μισά είναι εντελώς επιστημονική φαντασία.

DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις αποστάσεις που κρατάς από ορισμένους, γιατί καταντάς να φαίνεσαι ψυχρός έως και κρυόκ@λος. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις αποφάσεις που παίρνεις και μη δίνεις σημασία σε οτιδήποτε το παρασκηνιακό ακούς, για να μην χαλάσεις την εικόνα σου. Μην σπαταλάς αλόγιστα τα χρήματά σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τις έντονες καταστάσεις που προκύπτουν σε μία ισορροπία, για να μη χάσεις εντελώς το μυαλό σου. Όλο αυτό σου προκαλεί κάποια έντονα συναισθήματα, τα οποία πρέπει να διαχειριστείς με ψυχραιμία. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις λίγο την θέση σου απέναντι σε κάποια συγκεκριμένα άτομα του φιλικού σου κύκλου.

DON’TS: Μη δέχεσαι τις χαζές δικαιολογίες που σου πασάρουν ορισμένοι, προκειμένου να θολώσουν την κρίση σου. Μην είσαι νευρικός και μην κάνεις ξεσπάσματα. Μην είσαι, όμως, ούτε και αντιδραστικός, έτσι; Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου, καθώς αυτός είναι ο μόνος εύκολος τρόπος να βγεις αλώβητος από αυτό το χάος.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Η μέρα σε καλεί να εξετάσεις τα πάντα υπό ένα ψύχραιμο πρίσμα. Προσπάθησε, λοιπόν, να βάλεις φρένο στην σκληρή και ψυχρή στάση που θέλεις να βγάλεις προς τα έξω. Το μυστικό για να σε λάβουν οι άλλοι σοβαρά υπόψη τους, δεν είναι αυτό, πάντως, να ξέρεις. Μέσω των επαγγελματικών προβλέπονται θετικές εξελίξεις στα οικονομικά.

DON’TS: Το να είσαι άμεσος κι ευθύς στις διαπραγματεύσεις που κάνεις δεν είναι κακό, αλλά το να διεκδικείς με επιθετικό τρόπο αυτά που νομίζεις ότι σου αξίζουν, είναι. Οπότε μην το κάνεις! Μην αφήνεις την ένταση και τον εκνευρισμό να σε κάνουν έντονο στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Μην αφήσεις το συναίσθημα να θολώσει την κρίση σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μίλα ανοιχτά, επειδή εσύ το θες κι όχι επειδή έτσι λένε οι φοβίες και τα άγχη σου πως πρέπει να κάνεις. Πρόσεχε τι και πως το λες, καθώς εύκολα μπορούν να σε παρεξηγήσουν οι άλλοι. Σταμάτα να λαμβάνεις με αρνητικό τρόπο όσα ακούς. Προσπάθησε να κουμαντάρεις λίγο τα νεύρα σου. Άσε τους άλλους να σου δώσουν εξηγήσεις.

DON’TS: Η φάση είναι αρκετά έντονη σήμερα, οπότε δεν πρέπει εσύ να μείνεις εκτεθειμένος. Ωστόσο μην το παρακάνεις με τα τείχη άμυνας που σηκώνεις. Μην πιστεύεις πως η οποιαδήποτε συζήτηση που ανοίγεται ενώπιόν σου έχει εσένα ως στόχο. Ωστόσο αν δεν θέλεις, μην πάρεις καν μέρος σε αυτές. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να σε πιέσει, σωστά;

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να διεκδικήσεις το δίκιο σου, αλλά όχι με τρόπο που περνάει το μήνυμα ότι προσπαθείς να επιβληθείς. Εσύ μπορεί να έχεις τις καλύτερες προθέσεις, το θέμα είναι πως πρέπει αυτό να το περάσεις και στην απέναντι πλευρά. Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις που κάνεις και σχετίζονται με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά.

DON’TS: Επειδή η μέρα είναι από μόνη της αρκετά δύσκολη, μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις και τις ανησυχίες που έχεις να υπερισχύσουν, γιατί τότε το έχασες το παιχνίδι ήδη από το πρωί. Ούτε δεν πρέπει να αφήσεις την υπερένταση που σου δημιουργεί όλη αυτή η αναστάτωση να θολώσει την κρίση σου ή να σε οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Παρατήρησε τις συμπεριφορές των ανθρώπων που σε περιβάλλουν, καθώς μέσω αυτών μπορείς να επιβεβαιώσεις κάποια σενάρια που είχες κάνει το προηγούμενο διάστημα. Απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις και ειδικά αν είσαι εν βρασμώ. Απόφυγε, όμως, και τα εριστικά σχόλια. Πρόσεχε τις πληροφορίες που λαμβάνεις έμμεσα.

DON’TS: Μην αφήσεις την υπερένταση και τον εκνευρισμό που νιώθεις να θολώσουν την κρίση σου. Ειδικά στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Μην πάρεις μεγάλες αποστάσεις, καθώς δεν θα το λύσεις έτσι το πρόβλημά σου. Μην χάσεις τις ισορροπίες σου γενικώς. Μην είσαι ανοργάνωτος, στα επαγγελματικά. Μην κλειστείς σπίτι.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρόσεχε το κλίμα που επικρατεί στον περίγυρο, καθώς σήμερα είναι έντονο και περίεργο. Πρόσεχε και τις ξαφνικές αλλαγές που προκύπτουν. Παρατήρησε τις μικρές λεπτομέρειες, καθώς αυτές μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άσε τους δικούς σου ανθρώπους να σε πλησιάσουν και να ακούσουν με προσοχή τους προβληματισμούς σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις έντονες συζητήσεις που προκύπτουν και φέρνουν στην επιφάνεια κάποια επίσης έντονα συναισθήματα. Το θέμα είναι να μη μιλήσεις αφιλτράριστα εξαιτίας αυτών. Μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί τότε θα βρεθείς στη θέση όπου δεν θα μπορείς να διαχωρίσεις το σημαντικό από το ασήμαντο.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ξεκαθάρισε τα πράγματα στο κεφάλι σου. Κατέστησε σαφές στους γύρω σου, ότι δεν τους επιτρέπεις να σου ασκούν πίεση ή να σε φλομώνουν με ανούσιες λεπτομέρειες, καθώς είσαι εσύ ο υπεύθυνος για τη ζωή σου και αυτός που πρέπει να πάρει αποφάσεις. Στα ερωτικά, πρόσεχε λίγο τα άτομα που έχεις εξιδανικεύσει. Θα το φας το κεφάλι σου!

DON’TS: Το ότι υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, δεν σημαίνει πως δικαιολογεί το ότι διαχειρίζεσαι τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις με έναν άκρως λανθασμένο τρόπο. Μη δυσκολεύεσαι, λοιπόν, τόσο. Αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο πιθανότητες, τότε πήγαινε με την καρδιά σου. Μην κωλώσεις να «ψαρέψεις» τις πληροφορίες χρειάζεσαι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες ξαφνικές αλλαγές. Οπότε εσύ πρέπει να προσπαθήσεις να διατηρήσεις την συγκέντρωσή σου ακέραιη. Πρέπει σίγουρα να αποφύγεις τις μεγάλες υποσχέσεις. Ίσως όμως πρέπει να κάνεις και κανένα βήμα πίσω. Πάντως προβλέπονται αρκετές θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι πεισματάρης ή εμμονικός και μην παίρνεις μέρος σε αντιπαραθέσεις, γιατί έτσι άκρη δε θα βγει. Μην τα θες όλα δικά σου! Μην θεωρείς συνεχώς πως οι άλλοι προσπαθούν να σε στριμώξουν και να σε κάνουν να πεις πράγματα που δεν θέλεις. Ωστόσο αν όντως δεν θέλεις, απλά μην το κάνεις! Έχεις κάτι παραξενιές ώρες ώρες!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Φαίνεται πως το περίεργο κλίμα σε επηρεάζει και θεωρείς πως όλοι γύρω σου έχουν καταστρώσει πλεκτάνη και προσπαθούν να σε παγιδέψουν. Ως υπέρμαχος της αλήθειας, λοιπόν, θέλεις να την βγάλεις την επιφάνεια. Και καλά κάνεις! Απλά απόφυγε να γίνεις ειρωνικός ή και πιεστικός. Μείνε συγκεντρωμένος σε όσα έχεις να κάνεις.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στα έντονα συναισθήματα που έχεις και στην καχυποψία σου να σε ωθήσουν στο να πάρεις ξαφνικές αποστάσεις. Μη μιλάς με τρόπο ώμο και αφιλτράριστο, αλλά ούτε και με ένταση. Γενικώς μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να θολώσουν την κρίση σου. Μη βλέπεις παντού ψέματα!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πρέπει κι εσύ να είσαι ξεκάθαρος σε όσα λες μεν και να ζητάς εξηγήσεις για όσα δεν καταλαβαίνεις δε. Αν θεωρείς ότι κάποιος κάτι κρύβει, μπορείς επίσης να ρωτήσεις. Είναι προτιμότερο, πάντως, από το να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα. Επειδή θέλεις την ηρεμία σου, θα σου πω πως πρέπει να σταματήσεις να χώνεσαι παντού!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στο έντονο κλίμα και στην τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις να δημιουργήσει παρεξηγήσεις στις συνεννοήσεις που κάνεις. Είσαι που είσαι κυκλοθυμικός, μην αρχίζεις και τα ξεσπάσματα εξαιτίας αυτού. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή ειδικά απέναντι στους δικούς σου ανθρώπους.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πρέπει να επιστρέψεις στη ρουτίνα σου και να μπεις και σε πρόγραμμα, ακόμα κι αν δεν το θες. Σταμάτα να δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας με το μυαλό σου, καθώς αυτό σου προκαλούν κυκλοθυμία και νεύρα! Μόνος σου το προκαλείς στον εαυτό σου, αλλά τέλος πάντων! Πες «ναι» στο φλερτ που γεννιέται μέσα από την παρέα.

DON’TS: Μην αφήσεις κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της δουλειάς σου να σε αγχώσουν ακραία ή οι συζητήσεις γύρω από αυτά να σε ζορίσουν- επίσης ακραία- ψυχολογικά. Μην απαντάς εριστικά και ειρωνικά. Μην προσπαθήσεις να βάλεις παγίδες στους απέναντι, γιατί εσύ θα την πατήσεις. Μην πετάς την σκούφια σου για καυγάδες! Όχου πια!

Κόσμος
Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
«Δεν είχα σκοπό» 05.01.26

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Τον Μάιο, ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης και έκτοτε ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ 05.01.26

Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά από 12 σεζόν στην προεδρία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05.01.26

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Σύνταξη
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»
Μπάσκετ 05.01.26

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
«Ανόητος» 05.01.26

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία
Κόσμος 05.01.26

ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία

Ο Βασίλι Νεμπέζνια υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέση με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή των Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.01.26

Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις

Στόχος των δραστών ήταν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική - Στη ληστεία συμμετείχαν 4 άτομα και κατάφεραν να αρπάξουν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 580.000 ευρώ

Σύνταξη
Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί

Σε ένα μέγαρο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνας πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος σταρ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσιλιμπάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
