Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 06.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Συνέχισε να βάζεις τα θέλω σου σε προτεραιότητα. Ωστόσο απόφυγε να ξεφύγεις στον τρόπο με τον οποίο τα διεκδικείς, γιατί φαίνεσαι επιβλητικός και έντονος. Εξέτασε πολύ προσεκτικά τα σενάρια που δημιουργούνται μέσα στο κεφάλι σου, καθώς τα μισά από αυτά είναι έγκυρα, αλλά τα άλλα μισά είναι εντελώς επιστημονική φαντασία.
DON’TS: Μην το παρακάνεις με τις αποστάσεις που κρατάς από ορισμένους, γιατί καταντάς να φαίνεσαι ψυχρός έως και κρυόκ@λος. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος στις αποφάσεις που παίρνεις και μη δίνεις σημασία σε οτιδήποτε το παρασκηνιακό ακούς, για να μην χαλάσεις την εικόνα σου. Μην σπαταλάς αλόγιστα τα χρήματά σου.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις τις έντονες καταστάσεις που προκύπτουν σε μία ισορροπία, για να μη χάσεις εντελώς το μυαλό σου. Όλο αυτό σου προκαλεί κάποια έντονα συναισθήματα, τα οποία πρέπει να διαχειριστείς με ψυχραιμία. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις λίγο την θέση σου απέναντι σε κάποια συγκεκριμένα άτομα του φιλικού σου κύκλου.
DON’TS: Μη δέχεσαι τις χαζές δικαιολογίες που σου πασάρουν ορισμένοι, προκειμένου να θολώσουν την κρίση σου. Μην είσαι νευρικός και μην κάνεις ξεσπάσματα. Μην είσαι, όμως, ούτε και αντιδραστικός, έτσι; Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου, καθώς αυτός είναι ο μόνος εύκολος τρόπος να βγεις αλώβητος από αυτό το χάος.
Δίδυμοι
DO’S: Η μέρα σε καλεί να εξετάσεις τα πάντα υπό ένα ψύχραιμο πρίσμα. Προσπάθησε, λοιπόν, να βάλεις φρένο στην σκληρή και ψυχρή στάση που θέλεις να βγάλεις προς τα έξω. Το μυστικό για να σε λάβουν οι άλλοι σοβαρά υπόψη τους, δεν είναι αυτό, πάντως, να ξέρεις. Μέσω των επαγγελματικών προβλέπονται θετικές εξελίξεις στα οικονομικά.
DON’TS: Το να είσαι άμεσος κι ευθύς στις διαπραγματεύσεις που κάνεις δεν είναι κακό, αλλά το να διεκδικείς με επιθετικό τρόπο αυτά που νομίζεις ότι σου αξίζουν, είναι. Οπότε μην το κάνεις! Μην αφήνεις την ένταση και τον εκνευρισμό να σε κάνουν έντονο στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Μην αφήσεις το συναίσθημα να θολώσει την κρίση σου.
Καρκίνος
DO’S: Μίλα ανοιχτά, επειδή εσύ το θες κι όχι επειδή έτσι λένε οι φοβίες και τα άγχη σου πως πρέπει να κάνεις. Πρόσεχε τι και πως το λες, καθώς εύκολα μπορούν να σε παρεξηγήσουν οι άλλοι. Σταμάτα να λαμβάνεις με αρνητικό τρόπο όσα ακούς. Προσπάθησε να κουμαντάρεις λίγο τα νεύρα σου. Άσε τους άλλους να σου δώσουν εξηγήσεις.
DON’TS: Η φάση είναι αρκετά έντονη σήμερα, οπότε δεν πρέπει εσύ να μείνεις εκτεθειμένος. Ωστόσο μην το παρακάνεις με τα τείχη άμυνας που σηκώνεις. Μην πιστεύεις πως η οποιαδήποτε συζήτηση που ανοίγεται ενώπιόν σου έχει εσένα ως στόχο. Ωστόσο αν δεν θέλεις, μην πάρεις καν μέρος σε αυτές. Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να σε πιέσει, σωστά;
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να διεκδικήσεις το δίκιο σου, αλλά όχι με τρόπο που περνάει το μήνυμα ότι προσπαθείς να επιβληθείς. Εσύ μπορεί να έχεις τις καλύτερες προθέσεις, το θέμα είναι πως πρέπει αυτό να το περάσεις και στην απέναντι πλευρά. Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις που κάνεις και σχετίζονται με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά.
DON’TS: Επειδή η μέρα είναι από μόνη της αρκετά δύσκολη, μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις και τις ανησυχίες που έχεις να υπερισχύσουν, γιατί τότε το έχασες το παιχνίδι ήδη από το πρωί. Ούτε δεν πρέπει να αφήσεις την υπερένταση που σου δημιουργεί όλη αυτή η αναστάτωση να θολώσει την κρίση σου ή να σε οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις.
Παρθένος
DO’S: Παρατήρησε τις συμπεριφορές των ανθρώπων που σε περιβάλλουν, καθώς μέσω αυτών μπορείς να επιβεβαιώσεις κάποια σενάρια που είχες κάνει το προηγούμενο διάστημα. Απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις και ειδικά αν είσαι εν βρασμώ. Απόφυγε, όμως, και τα εριστικά σχόλια. Πρόσεχε τις πληροφορίες που λαμβάνεις έμμεσα.
DON’TS: Μην αφήσεις την υπερένταση και τον εκνευρισμό που νιώθεις να θολώσουν την κρίση σου. Ειδικά στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων. Μην πάρεις μεγάλες αποστάσεις, καθώς δεν θα το λύσεις έτσι το πρόβλημά σου. Μην χάσεις τις ισορροπίες σου γενικώς. Μην είσαι ανοργάνωτος, στα επαγγελματικά. Μην κλειστείς σπίτι.
Ζυγός
DO’S: Πρόσεχε το κλίμα που επικρατεί στον περίγυρο, καθώς σήμερα είναι έντονο και περίεργο. Πρόσεχε και τις ξαφνικές αλλαγές που προκύπτουν. Παρατήρησε τις μικρές λεπτομέρειες, καθώς αυτές μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άσε τους δικούς σου ανθρώπους να σε πλησιάσουν και να ακούσουν με προσοχή τους προβληματισμούς σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις έντονες συζητήσεις που προκύπτουν και φέρνουν στην επιφάνεια κάποια επίσης έντονα συναισθήματα. Το θέμα είναι να μη μιλήσεις αφιλτράριστα εξαιτίας αυτών. Μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί τότε θα βρεθείς στη θέση όπου δεν θα μπορείς να διαχωρίσεις το σημαντικό από το ασήμαντο.
Σκορπιός
DO’S: Ξεκαθάρισε τα πράγματα στο κεφάλι σου. Κατέστησε σαφές στους γύρω σου, ότι δεν τους επιτρέπεις να σου ασκούν πίεση ή να σε φλομώνουν με ανούσιες λεπτομέρειες, καθώς είσαι εσύ ο υπεύθυνος για τη ζωή σου και αυτός που πρέπει να πάρει αποφάσεις. Στα ερωτικά, πρόσεχε λίγο τα άτομα που έχεις εξιδανικεύσει. Θα το φας το κεφάλι σου!
DON’TS: Το ότι υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, δεν σημαίνει πως δικαιολογεί το ότι διαχειρίζεσαι τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις με έναν άκρως λανθασμένο τρόπο. Μη δυσκολεύεσαι, λοιπόν, τόσο. Αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο πιθανότητες, τότε πήγαινε με την καρδιά σου. Μην κωλώσεις να «ψαρέψεις» τις πληροφορίες χρειάζεσαι.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες ξαφνικές αλλαγές. Οπότε εσύ πρέπει να προσπαθήσεις να διατηρήσεις την συγκέντρωσή σου ακέραιη. Πρέπει σίγουρα να αποφύγεις τις μεγάλες υποσχέσεις. Ίσως όμως πρέπει να κάνεις και κανένα βήμα πίσω. Πάντως προβλέπονται αρκετές θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι πεισματάρης ή εμμονικός και μην παίρνεις μέρος σε αντιπαραθέσεις, γιατί έτσι άκρη δε θα βγει. Μην τα θες όλα δικά σου! Μην θεωρείς συνεχώς πως οι άλλοι προσπαθούν να σε στριμώξουν και να σε κάνουν να πεις πράγματα που δεν θέλεις. Ωστόσο αν όντως δεν θέλεις, απλά μην το κάνεις! Έχεις κάτι παραξενιές ώρες ώρες!
Αιγόκερως
DO’S: Φαίνεται πως το περίεργο κλίμα σε επηρεάζει και θεωρείς πως όλοι γύρω σου έχουν καταστρώσει πλεκτάνη και προσπαθούν να σε παγιδέψουν. Ως υπέρμαχος της αλήθειας, λοιπόν, θέλεις να την βγάλεις την επιφάνεια. Και καλά κάνεις! Απλά απόφυγε να γίνεις ειρωνικός ή και πιεστικός. Μείνε συγκεντρωμένος σε όσα έχεις να κάνεις.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στα έντονα συναισθήματα που έχεις και στην καχυποψία σου να σε ωθήσουν στο να πάρεις ξαφνικές αποστάσεις. Μη μιλάς με τρόπο ώμο και αφιλτράριστο, αλλά ούτε και με ένταση. Γενικώς μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να θολώσουν την κρίση σου. Μη βλέπεις παντού ψέματα!
Υδροχόος
DO’S: Πρέπει κι εσύ να είσαι ξεκάθαρος σε όσα λες μεν και να ζητάς εξηγήσεις για όσα δεν καταλαβαίνεις δε. Αν θεωρείς ότι κάποιος κάτι κρύβει, μπορείς επίσης να ρωτήσεις. Είναι προτιμότερο, πάντως, από το να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα. Επειδή θέλεις την ηρεμία σου, θα σου πω πως πρέπει να σταματήσεις να χώνεσαι παντού!
DON’TS: Μην επιτρέψεις στο έντονο κλίμα και στην τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις να δημιουργήσει παρεξηγήσεις στις συνεννοήσεις που κάνεις. Είσαι που είσαι κυκλοθυμικός, μην αρχίζεις και τα ξεσπάσματα εξαιτίας αυτού. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή ειδικά απέναντι στους δικούς σου ανθρώπους.
Ιχθύες
DO’S: Πρέπει να επιστρέψεις στη ρουτίνα σου και να μπεις και σε πρόγραμμα, ακόμα κι αν δεν το θες. Σταμάτα να δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας με το μυαλό σου, καθώς αυτό σου προκαλούν κυκλοθυμία και νεύρα! Μόνος σου το προκαλείς στον εαυτό σου, αλλά τέλος πάντων! Πες «ναι» στο φλερτ που γεννιέται μέσα από την παρέα.
DON’TS: Μην αφήσεις κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της δουλειάς σου να σε αγχώσουν ακραία ή οι συζητήσεις γύρω από αυτά να σε ζορίσουν- επίσης ακραία- ψυχολογικά. Μην απαντάς εριστικά και ειρωνικά. Μην προσπαθήσεις να βάλεις παγίδες στους απέναντι, γιατί εσύ θα την πατήσεις. Μην πετάς την σκούφια σου για καυγάδες! Όχου πια!
