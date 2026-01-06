Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 06.01.2026]

DO’S: Προσπάθησε να διεκδικήσεις το δίκιο σου, αλλά όχι με τρόπο που περνάει το μήνυμα ότι προσπαθείς να επιβληθείς. Εσύ μπορεί να έχεις τις καλύτερες προθέσεις, το θέμα είναι πως πρέπει αυτό να το περάσεις και στην απέναντι πλευρά. Μεγάλη προσοχή απαιτούν οι συζητήσεις που κάνεις και σχετίζονται με τα επαγγελματικά και τα οικονομικά.

DON’TS: Επειδή η μέρα είναι από μόνη της αρκετά δύσκολη, μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις και τις ανησυχίες που έχεις να υπερισχύσουν, γιατί τότε το έχασες το παιχνίδι ήδη από το πρωί. Ούτε δεν πρέπει να αφήσεις την υπερένταση που σου δημιουργεί όλη αυτή η αναστάτωση να θολώσει την κρίση σου ή να σε οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις.