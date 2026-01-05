Μπριζίτ Μακρόν: Καταδικάστηκαν 10 άτομα που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε δέκα κατηγορούμενους ένοχους για κυβερνοπαρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν στην δίκη για την διασπορά φημών σύμφωνα με τις οποίες γεννήθηκε άνδρας.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες, ηλικίας από 41 έως 60 ετών, δικάσθηκαν κατηγορούμενοι για διατύπωση κακόβουλων σχολίων σχετικά με το φύλο και την σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή της σχέσης της με τον Εμανουέλ Μακρόν δεδομένης της διαφοράς ηλικίας ως «παιδοφιλίας».

Οι δέκα κατηγορούμενοι για την παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν στο Ιντερνετ καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης έως 6 μηνών, οι περισσότεροι με αναστολή.

Οκτώ κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης 4 έως 8 μηνών με αναστολή εξαιτίας της «πρόθεσής τους να βλάψουν την ενάγουσα» «με κακόβουλους, υποτιμητικούς και υβριστικούς» χαρακτηρισμούς σχετικά με υποτιθέμενη «παιδοφιλία», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Ποινή φυλάκισης των 6 μηνών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε σε έναν κατηγορούμενο εξαιτίας της απουσίας του από το δικαστήριο.