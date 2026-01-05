Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί για τον δανεισμό του Βάθκεθ

Μία από τις προτεραιότητες των ανθρώπων του Παναθηναϊκού αποτελεί η απόκτηση ενός αριστερού μπακ. Μία θέση που ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ούτε μία λύση σε αυτό το τάιμινγκ, αφού ο Γιώργος Κυριακόπουλος είναι τραυματίας και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς δεν υπολογίζεται.

Το «In» αποκάλυψε την Κυριακή (4/1) ότι οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού ασχολούνται με τον 23χρονο ποδοσφαιριστή της Βαλένθια, Χεσούς Βάθκεθ. Ο Ισπανός αμυντικός πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο Ράφα Μπενίτεθ, ενώ τον γνωρίζει καλά ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα από τη συνεργασία τους στο Μεστάγια.

Εξαρχής ο Μπενίτεθ είχε ζητήσει έναν πρωτοκλασάτο παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο 65χρονος προπονητής δεν συμβιβάζεται με έναν συμπληρωματικό ακραίο αμυντικό ο οποίος θα περιοριστεί στον ρόλο του αναπληρωματικού, αλλά απαίτησε έναν ισάξιο ή καλύτερο από τον Κυριακόπουλο.

Ο Βάθκεθ έχει αυτό το «πακέτο» και οι «νυχτερίδες» τον θεωρούν ένα σημαντικό πρότζεκτ για το μέλλον. Για αυτό ο 23χρονος άσος πριν μερικούς μήνες ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και φέρεται να έχει «δεθεί» με ρήτρα 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Προφανώς, η Βαλένθια δεν θα παραχωρήσει εύκολα τον Βάθκεθ. Αυτό που συζητά με τον Παναθηναϊκό είναι ο εξάμηνος δανεισμός του, πιθανώς με οψιόν αγοράς. Ο Βάθκεθ δεν παίζει βασικός στο Μεστάγια, αφού αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό του αρχηγού και έμπειρου Γκάγια.

Ένα εξάμηνο υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ, θα ωφελούσε τον Βάθκεθ. Επιπλέον, ο 23χρονος αριστερός μπακ θα αγωνιστεί άμεσα και θα επιτρέψει στον Κυριακόπουλο να αποθεραπευτεί χωρίς χρονική πίεση.

Η αναζήτηση του αριστερού μπακ είναι η πιο προχωρημένη από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Οι οποίοι θέλουν να τη διευθετήσουν το συντομότερο δυνατό, πριν αρχίσουν ξανά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.