Με τον ακριβή χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης του Γιώργου Κυριακόπουλου να μην είναι σαφής και με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς να έχει τεθεί εκτός πλάνων, η απόκτηση ενός αριστερού μπακ επείγει για τον Παναθηναϊκό. Μόνο που η κατεύθυνση που έχει δώσει ο Ράφα Μπενίτεθ προς τη διοίκηση αφορά τη μεταγραφή πρωτοκλασάτου ποδοσφαιριστή και όχι μιας συμπληρωματικής λύσης.

Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι του Τριφυλλιού δεν ασχολήθηκαν με τον Μάριο Βήχο του Λεβαδειακού. Στο «πράσινο» στρατόπεδο έχουν σχηματίσει καλή γνώμη για τον 25χρονο αμυντικό, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα αναβαθμίσει τη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «In», η προσοχή των ιθυνόντων του Τριφυλλιού έχει στραφεί στην ιβηρική χερσόνησο. Την αγορά γνωρίζουν πολύ καλά λόγω εντοπιότητας ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι δύο Ισπανοί έχουν τη γνώση και τις διασυνδέσεις για να εντοπίσουν αυτό που χρειάζονται στην πατρίδα τους.

Ένας αριστερός μπακ ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές του Μπενίτεθ και συνάμα θα ήταν δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα, είναι ο Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια. Ο 23χρονος αμυντικός θεωρείται από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ στο Μεστάγια και ανανέωσε πριν λίγους μήνες το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Παρόλα αυτά, ο Βάθκεθ δεν παίζει βασικός και έχει 14 συμμετοχές στη σεζόν (12 στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο) με συνολικό χρόνο 729 λεπτών. Γιατί ο νεαρός άσος έχει να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό του αρχηγού της Βαλένθια, Γκάγια, ο οποίος έχει εδραιωθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ασφαλώς, δεν θα ήταν εύκολο ένας παίκτης με τις προοπτικές του Χεσούς Βάθκεθ να πειστεί να αγωνιστεί στη Super League. Όμως, η εμβέλεια του Μπενίτεθ και η γνωριμία του με τον Κορόνα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις σκέψεις του Βάθκεθ.

Η Βαλένθια δεν έχει σε προτεραιότητα την πώληση του 23χρονου αριστερού μπακ και πριν τα Χριστούγεννα, αρνήθηκε πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ της Σασουόλο. Η ιταλική ομάδα ενδιαφέρθηκε σοβαρά για τον Βάθκεθ, αλλά σύμφωνα με τον βαλενθιάνικο Τύπο, δεν σκόπευε να πληρώσει τόσα λεφτά.

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα ανέβαινε σε τόσο μεγάλο ποσό για τον αριστερό μπακ του. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης για τον οποίο οι «πράσινοι» θα άξιζε να το συζητήσουν για τη μεταγραφή του. Ο Βάθκεθ έχει το «πακέτο» για να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Κυριακόπουλο και να καλύψει τις απαιτήσεις του Μπενίτεθ.