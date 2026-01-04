sports betsson
Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
Ποδόσφαιρο 04 Ιανουαρίου 2026

Η εντοπιότητα και η γνώση των Μπενίτεθ-Κορόνα φέρνει στην Ισπανία σε πρώτο πλάνο, με τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

Με τον ακριβή χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης του Γιώργου Κυριακόπουλου να μην είναι σαφής και με τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς να έχει τεθεί εκτός πλάνων, η απόκτηση ενός αριστερού μπακ επείγει για τον Παναθηναϊκό. Μόνο που η κατεύθυνση που έχει δώσει ο Ράφα Μπενίτεθ προς τη διοίκηση αφορά τη μεταγραφή πρωτοκλασάτου ποδοσφαιριστή και όχι μιας συμπληρωματικής λύσης.

Αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι του Τριφυλλιού δεν ασχολήθηκαν με τον Μάριο Βήχο του Λεβαδειακού. Στο «πράσινο» στρατόπεδο έχουν σχηματίσει καλή γνώμη για τον 25χρονο αμυντικό, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα αναβαθμίσει τη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «In», η προσοχή των ιθυνόντων του Τριφυλλιού έχει στραφεί στην ιβηρική χερσόνησο. Την αγορά γνωρίζουν πολύ καλά λόγω εντοπιότητας ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι δύο Ισπανοί έχουν τη γνώση και τις διασυνδέσεις για να εντοπίσουν αυτό που χρειάζονται στην πατρίδα τους.

Ένας αριστερός μπακ ο οποίος πληροί τις προδιαγραφές του Μπενίτεθ και συνάμα θα ήταν δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα, είναι ο Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια. Ο 23χρονος αμυντικός θεωρείται από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ στο Μεστάγια και ανανέωσε πριν λίγους μήνες το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Παρόλα αυτά, ο Βάθκεθ δεν παίζει βασικός και έχει 14 συμμετοχές στη σεζόν (12 στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο) με συνολικό χρόνο 729 λεπτών. Γιατί ο νεαρός άσος έχει να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό του αρχηγού της Βαλένθια, Γκάγια, ο οποίος έχει εδραιωθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ασφαλώς, δεν θα ήταν εύκολο ένας παίκτης με τις προοπτικές του Χεσούς Βάθκεθ να πειστεί να αγωνιστεί στη Super League. Όμως, η εμβέλεια του Μπενίτεθ και η γνωριμία του με τον Κορόνα, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις σκέψεις του Βάθκεθ.

Η Βαλένθια δεν έχει σε προτεραιότητα την πώληση του 23χρονου αριστερού μπακ και πριν τα Χριστούγεννα, αρνήθηκε πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ της Σασουόλο. Η ιταλική ομάδα ενδιαφέρθηκε σοβαρά για τον Βάθκεθ, αλλά σύμφωνα με τον βαλενθιάνικο Τύπο, δεν σκόπευε να πληρώσει τόσα λεφτά.

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα ανέβαινε σε τόσο μεγάλο ποσό για τον αριστερό μπακ του. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης για τον οποίο οι «πράσινοι» θα άξιζε να το συζητήσουν για τη μεταγραφή του. Ο Βάθκεθ έχει το «πακέτο» για να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Κυριακόπουλο και να καλύψει τις απαιτήσεις του Μπενίτεθ.

Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
Ποδόσφαιρο 04.01.26
Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds

Στο 90+4′ ο Χάκπο έκανε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Φούλαμ η οποία πήρε όμως τον βαθμό (2-2) με απίθανο γκολ του Ρίντ στο 90+7′ και άφησε τους «reds» για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Η αρετή της υπομονής
Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ
LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Σάντερλαντ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ
LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ

LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Λίβερπουλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
04.01.26
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Agro-in 04.01.26
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες
04.01.26
Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε ότι ήταν ο κύριος στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κατοικίες απλών πολιτών.

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
04.01.26
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής
04.01.26
Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών, το οποίο πολλοί επικριτές του χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνη εμμονή που ρισκάρει τη σταθερότητα ολόκληρης της ηπείρου

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
04.01.26
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
04.01.26
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Κόσμος 04.01.26
Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
04.01.26
Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προεδρεύουσα μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και έχει τη στήριξη και του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός εγγυάται την κυριαρχία της χώρας

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
04.01.26
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»
04.01.26
Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την επέμβαση στη Βενεζουέλα «παράνομη και άσοφη». Δεν ήταν για χάρη της δημοκρατίας, λέει η Κάμαλα Χάρις, αλλά για το πετρέλαιο.

Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
Ελλάδα 04.01.26
Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ που κατέγραψαν τους δράστες της αιματηρής συμπλοκής είναι καταστραμμένο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

