sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Παναθηναϊκός και Γκρέμιο συμφώνησαν» – Το αντίτιμο για τον Τετέ
Ποδόσφαιρο 05 Ιανουαρίου 2026 | 14:13

«Παναθηναϊκός και Γκρέμιο συμφώνησαν» – Το αντίτιμο για τον Τετέ

Ο βραζιλιάνικος Τύπος αναφέρει ότι επιτεύχθηκε συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στη Γκρέμιο για τη μεταγραφή του Τετέ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Spotlight

Λεπτομέρειες εκκρεμούν πλέον για τον επαναπατρισμό του Τετέ στο Πόρτο Αλέγκρε! Ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ Αντριάνο Γκαμπάρντο ισχυρίστηκε στο podcast του στο Youtube ότι ο Παναθηναϊκός και η Γκρέμιο συμφώνησαν στους όρους της μεταγραφής του 25χρονου εξτρέμ και ανταλλάσουν τα τελικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου, η Γκρέμιο θα πληρώσει 6,2 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τριετίας: η αποπληρωμή θα ολοκληρωθεί το 2029. Επιπροσθέτως, ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει το 20% της μεταπωλητικής αξίας του Τετέ, αφού είναι ένας ποδοσφαιριστής σε παραγωγική ηλικία και μπορεί να πουληθεί ξανά με υψηλότερη τιμή.

Ο Τετέ έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση των «τρικολόρ» για το συμβόλαιο του: θα έχει τετραετή διάρκεια και θα αμείβεται με 1,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μείωση 900.000 ευρώ, σε σύγκριση με τις αποδοχές του Βραζιλιάνου άσου στον Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, η επιθυμία του Τετέ να φύγει από την Αθήνα και κυρίως, να παίξει με την ομάδα που τον ανέδειξε, είναι πάρα πολύ έντονη. Για αυτό δέχτηκε λιγότερα χρήματα και πίεσε με τη στάση του τους ανθρώπους του Τριφυλλιού, για να συναινέσουν στην παραχώρηση του.

Από το ρεπορτάζ του «In» προκύπτει ότι ο Τετέ έχει τονίσει στους συμπαίκτες του ότι η αποχώρηση του από το «Γεώργιος Καλαφάτης» είναι σίγουρη. Ο 25χρονος εξτρέμ περιμένει την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γκρέμιο, προκειμένου να ταξιδέψει στην πατρίδα του.

Εν αναμονή των εξελίξεων, ο Τετέ συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό, είναι συνεπής στις προπονήσεις του Τριφυλλιού και αν χρειαστεί (αν και θεωρείται απίθανο) θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Stream sports
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα
Ποδόσφαιρο 04.01.26

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα

Το βράδυ της Κυριακής ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
Super League 04.01.26

Κοιτάζει... αριστερά στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η εντοπιότητα και η γνώση των Μπενίτεθ-Κορόνα φέρνει στην Ισπανία σε πρώτο πλάνο, με τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο - Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο