«Παναθηναϊκός και Γκρέμιο συμφώνησαν» – Το αντίτιμο για τον Τετέ

Λεπτομέρειες εκκρεμούν πλέον για τον επαναπατρισμό του Τετέ στο Πόρτο Αλέγκρε! Ο Βραζιλιάνος ρεπόρτερ Αντριάνο Γκαμπάρντο ισχυρίστηκε στο podcast του στο Youtube ότι ο Παναθηναϊκός και η Γκρέμιο συμφώνησαν στους όρους της μεταγραφής του 25χρονου εξτρέμ και ανταλλάσουν τα τελικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου, η Γκρέμιο θα πληρώσει 6,2 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τριετίας: η αποπληρωμή θα ολοκληρωθεί το 2029. Επιπροσθέτως, ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει το 20% της μεταπωλητικής αξίας του Τετέ, αφού είναι ένας ποδοσφαιριστής σε παραγωγική ηλικία και μπορεί να πουληθεί ξανά με υψηλότερη τιμή.

Ο Τετέ έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση των «τρικολόρ» για το συμβόλαιο του: θα έχει τετραετή διάρκεια και θα αμείβεται με 1,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μείωση 900.000 ευρώ, σε σύγκριση με τις αποδοχές του Βραζιλιάνου άσου στον Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, η επιθυμία του Τετέ να φύγει από την Αθήνα και κυρίως, να παίξει με την ομάδα που τον ανέδειξε, είναι πάρα πολύ έντονη. Για αυτό δέχτηκε λιγότερα χρήματα και πίεσε με τη στάση του τους ανθρώπους του Τριφυλλιού, για να συναινέσουν στην παραχώρηση του.

ATENÇÃO!🚨 Grêmio acertou a compra de Tetê por € 6,2 milhões (cerca de R$ 40 milhões), com pagamento parcelado até 2029. O Panathinaikos manterá 20% da mais-valia em futura venda. O atacante é aguardado em Porto Alegre nesta semana para exames e assinatura. 🗞@eduardogabardo pic.twitter.com/rLkLEbnenS — GRÊMIO LIVE (@gremiolive_) January 5, 2026

Από το ρεπορτάζ του «In» προκύπτει ότι ο Τετέ έχει τονίσει στους συμπαίκτες του ότι η αποχώρηση του από το «Γεώργιος Καλαφάτης» είναι σίγουρη. Ο 25χρονος εξτρέμ περιμένει την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γκρέμιο, προκειμένου να ταξιδέψει στην πατρίδα του.

Εν αναμονή των εξελίξεων, ο Τετέ συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό, είναι συνεπής στις προπονήσεις του Τριφυλλιού και αν χρειαστεί (αν και θεωρείται απίθανο) θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης».