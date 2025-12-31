«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»

Τα σενάρια για Τετέ το τελευταίο διάστημα δεν έχουν σταματημό, καθώς μετά την Γκρέμιο και το έντονο ενδιαφέρον για τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο Βραζιλιάνος φέρεται να βρίσκεται και στο στόχαστρο της Μπενφίκα, κάτι που φέρνει νέα δεδομένα στο τραπέζι.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ μετά το… μπαράζ δημοσιευμάτων που τον ήθελαν στο στόχαστρο της Γκρέμιο, πλέον βλέπει το όνομά του να κοσμεί και τα πορτογαλικά πρωτοσέλιδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «CNN» της Πορτογαλίας, ο μάνατζερ του Τετέ, Πάμπλο Μπουένο, φέρεται να έχει προτείνει τον πελάτη του στην Μπενφίκα, η οποία ιχνηλατεί την αγορά για την ανεύρεση ενός ικανού εξτρέμ.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα η αντικειμενική χρηματιστηριακή αξία του παίκτη ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που σίγουρα μπορεί να διαθέσει η ομάδα της Λισαβόνας. Μένει να δούμε αν υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον ή αν απλώς ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή τον προτείνει σε ομάδες, σε μία προσπάθεια αναζήτησης νέου σταθμού στη καριέρα του 25χρονου εξτρέμ.

Δείτε το δημοσίευμα για Τετέ και Μπενφίκα

🚨 Tetê foi oferecido ao Benfica, segundo o jornalista @RuiSOficial na @cnnportugal.

Esta época, o extremo de 25 anos soma 2 golos e 7 assistências em 27 jogos pelo Panathinaikos.

O atleta tem um valor de mercado de 11 milhões de euros. pic.twitter.com/QgoUo51SIr — Diário de Transferências (@DTransferencias) December 30, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τετέ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028. Και μάλιστα είναι κι ο πλέον ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας με ετήσιες αποδοχές στα 2,8 εκατ. ευρώ!

Ο Τετέ έχει αγωνιστεί στα περισσότερα φετινά παιχνίδια των «πρασίνων», όντας βασικός και με τους τρεις προπονητές που έχει αλλάξει φέτος το «τριφύλλι», όντας ανάμεσα στους πρώτους στα λεπτά συμμετοχής. Τη φετινή σεζόν μετράει 27 παιχνίδια με 2 γκολ και 7 ασίστ, ενώ συνολικά στη παρουσία του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει καταγράψει 76 συμμετοχές με 13 γκολ και 10 τελικές πάσες σε 5.318 λεπτά συμμετοχής.