Η υπόθεση του Τετέ μπαίνει σε νέα φάση, με την Γκρέμιο να εξετάζει σοβαρά την κατάθεση νέας πρότασης, αυτή τη φορά με τη μορφή αγοράς και όχι δανεισμού, μετά το ξεκάθαρο «όχι» του Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» έχουν καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να μπουν σε συζήτηση για προσωρινή παραχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ και ότι μόνο μια κανονική μεταγραφή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφωνία, αναφέρει το “gremistas.net”.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, η νέα διοικητική δομή της Γκρέμιο έχει θέσει τον Τετέ σε απόλυτη προτεραιότητα, αναζητώντας άμεσα ποιοτική ενίσχυση για το ρόστερ του προπονητή Λουίς Κάστρο. Ο παίκτης φέρεται να έχει ήδη έρθει σε συμφωνία σε προσωπικό επίπεδο με τον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε, πιέζοντας παράλληλα για την αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Το οικονομικό σκέλος, ωστόσο, αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο. Το ποσό που θεωρείται ικανό να «ξεκλειδώσει» τη μεταγραφή εκτιμάται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 32,7 εκατ. ρεάις, ένα νούμερο που για τα δεδομένα της Γκρέμιο δεν είναι εύκολο να καλυφθεί άμεσα. Για τον λόγο αυτό, στο εσωτερικό του βραζιλιάνικου συλλόγου εξετάζονται διάφορα σενάρια χρηματοδότησης, με βασικό άξονα ένα μακροχρόνιο πλάνο δόσεων που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την ελληνική πλευρά. Παράλληλα, οποιαδήποτε κίνηση φαίνεται να εξαρτάται και από πιθανές αποχωρήσεις παικτών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ρευστότητα.

«Ο Τετέ θέλει να γυρίσει»

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο του ίδιου του Τετέ στη συνέχεια των επαφών. Στη Γκρέμιο εκτιμούν ότι η ξεκάθαρη επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στη Βραζιλία μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στις συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τη βασική στάση του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει στις οικονομικές του απαιτήσεις.

Την ίδια στιγμή, οι Βραζιλιάνοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο επιλογή. Στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Βίκτορ Σα, με την περίπτωσή του να ευνοείται από την προϋπάρχουσα σχέση του με τον Λουίς Κάστρο από τη συνύπαρξή τους στην Μποταφόγκο την περίοδο 2022-2023. Παρ’ όλα αυτά, ο Τετέ παραμένει ο βασικός στόχος.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ επέστρεψε στην Ελλάδα στις αρχές της εβδομάδας και ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης της 11ης Ιανουαρίου με τον Πανσερραϊκό για την Super League. Παρά τη φημολογία και τις διεργασίες στο παρασκήνιο, όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να προπονείται κανονικά μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις, με το «μπαλάκι» πλέον να βρίσκεται στη Γκρέμιο και στο αν θα μπορέσει να καταθέσει πρόταση που να καλύπτει τις απαιτήσεις των «πρασίνων».