Νέα σενάρια για Τετέ: «Η Γκρέμιο ετοιμάζει πρόταση – Το ποσό που προσφέρει…»

Το ένα μετά το άλλο διαδέχονται τα δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Ματέους Τετέ, με τους Βραζιλιάνους να ετοιμάζουν νέα πρόταση, καθώς ο μεσοεπιθετικός του «τριφυλλιού» αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο της.

Όπως τονίζει σελίδα που ασχολείται με την επικαιρότητα της Γκρέμιο, αναμένεται να κατατεθεί στον Παναθηναϊκό μία πρόταση ύψος 42 εκατομμυρίων βραζιλιάνικων ρεάλ, τα οποία αντιστοιχούν περίπου σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα γίνεται σαφές ότι πρόθεση της Γκρέμιο είναι να ζητήσει την αποπληρωμή του ποσού σε δόσεις από τον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ταμεία της βραζιλιάνικης ομάδας είναι πλέον γεμάτα, μιας και συμφώνησε με την Άστον Βίλα για την πώληση του 19χρονου ταλέντου της, Άλισον, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω αγωνίζεται ως εξτρέμ, ως εκ τούτου έχει… αδειάσει η θέση που μπορεί να καλύψει ο Τετέ στην ομάδα.

Για την παραχώρηση του ταλαντούχου εξτρέμ η Γκρέμιο καρπώθηκε ένα ποσό 10+2 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι έχει… ζεστό χρήμα να διαθέσει στην αγορά.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, Πάμπλο Μπουένο αναμένεται στην Αθήνα για να έχει συνάντηση με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζεται ότι ο Τετέ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά το δημοσίευμα για Τετέ:

«Η Γκρέμιο εξακολουθεί να βρίσκεται στο παιχνίδι για την απόκτηση του Τέτε (25) και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει επίσημη πρόταση αγοράς ύψους 42 εκατ. ραντ, με το ποσό να προβλέπεται να καταβληθεί σε δόσεις.

Παρότι η αισιοδοξία στην πλευρά των Βραζιλιάνων έχει περιοριστεί λόγω των υψηλών οικονομικών απαιτήσεων του Παναθηναϊκού, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός παραμένει παίκτης-κλειδί στα πλάνα του προπονητή Λουίς Κάστρο, αλλά και του νέου διοικητικού συμβουλίου της Γκρέμιο.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας Πάμπλο Μπουένο αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ώρες, προκειμένου να έχει απευθείας επαφές με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει η υπόθεση και να βρεθεί η φόρμουλα που θα οδηγήσει στην αποδέσμευση του ποδοσφαιριστή».