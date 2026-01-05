sports betsson
Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ 05 Ιανουαρίου 2026 | 23:53

Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά από 12 σεζόν στην προεδρία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Μετά από 12 σεζόν στην ηγεσία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί από τη θέση του προέδρου του συλλόγου. Διάδοχός του στον προεδρικό θώκο των «Ελαφιών» θα είναι ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, που θα εποπτεύει και τις επιχειρηματικές λειτουργίες της ομάδας.

Το Μιλγουόκι ανακοίνωσε ότι ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί από την θέση του προέδρου της ομάδας, ωστόσο, το επόμενο διάστημα και όσο χρειαστεί θα συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα με τον Γκλέσινγκ, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση.

Από τότε που εντάχθηκε στους Μπακς, το 2014, ο Φάιγκιν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη «μεταμόρφωση» του κλαμπ τόσο εντός όσο κι εκτός παρκέ. Υπό την ηγεσία του, ο οργανισμός γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη, με κορυφαία στιγμή το πρωτάθλημα NBA του 2021, τις επιδόσεις-ρεκόρ σε επιχειρηματικό επίπεδο, το rebrand της ομάδας και την ανάδειξη των «Ελαφιών» σε παγκόσμια δύναμη στον αθλητισμό και την ψυχαγωγία.

«Το να υπηρετώ ως πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς ήταν η μεγαλύτερη τιμή της επαγγελματικής μου ζωής», δήλωσε ο Φάιγκιν και συνέχισε: «Μαζί με την ιδιοκτησία, τους συνεργάτες, τους παίκτες και ένα καταπληκτικό προσωπικό, χτίσαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό γι’ αυτή την πόλη και την πολιτεία. Είμαι απίστευτα περήφανος για όσα πετύχαμε και βέβαιος ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση».

Ο Γκλέσινγκ, με καταγωγή από το Ουισκόνσιν, έχει συνδεθεί με τα «Ελάφια» για περισσότερο από μία δεκαετία, με πιο πρόσφατο ρόλο την ηγεσία της συναλλαγής της HSG για την επένδυσή της στο σύλλογο το 2023. Πριν από την HSG εργάστηκε στη Goldman Sachs, στο παγκόσμιο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής αθλητισμού και ψυχαγωγίας, όπου συνεργάστηκε με την ιδιοκτησία των Μπακς για τη χρηματοδότηση του «Fiserv Forum».

Από το 2023, ο Γκλέσινγκ πέρασε δύο σεζόν ως προσωρινός πρόεδρος επιχειρηματικών λειτουργιών των «Columbus Crew» του MLS, επιβλέποντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική, τις συνεργασίες και τη διαχείριση εγκαταστάσεων, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη διαρκή ανάπτυξη και καινοτομία του οργανισμού.

«Είμαι ευγνώμων στην HSG και την ιδιοκτησία των Μπακς που μου εμπιστεύτηκαν αυτή την εξαιρετική ευκαιρία», δήλωσε ο Γκλέσινγκ. «Γεννήθηκα φίλαθλος των Μπακς και δεν χρειάζεται να μάθω τι σημαίνει αυτή η ομάδα για το Μιλγουόκι και την πολιτεία του Ουισκόνσιν. Το γνωρίζω σε όλη μου τη ζωή».

Ο Γκλέσινγκ συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Forty Under 40» του «Sports Business Journal» για το 2024, μια υψηλού κύρους διάκριση για στελέχη και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που εκπροσωπούν το παρόν και το μέλλον της αθλητικής βιομηχανίας.

Κόσμος
Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπάσκετ 05.01.26

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί

Σε ένα μέγαρο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνας πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος σταρ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσιλιμπάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Ποδόσφαιρο 05.01.26

«Η Τσέλσι ετοιμάζει ηγεμονική πρόταση για τον Βινίσιους»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου, το καλοκαίρι είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Βινίσιους, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)
Μπάσκετ 05.01.26

Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Euroleague για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Ολυμπιακό και έδωσε το σύνθημα… για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σύνταξη
Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Μπίλι Χάρις με (2-1), μετά από μία ένα φοβερό παιχνίδι και μία συγκλονιστική ανατροπή, κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05.01.26

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Σύνταξη
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
«Ανόητος» 05.01.26

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία
Κόσμος 05.01.26

ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία

Ο Βασίλι Νεμπέζνια υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέση με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή των Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.01.26

Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις

Στόχος των δραστών ήταν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική - Στη ληστεία συμμετείχαν 4 άτομα και κατάφεραν να αρπάξουν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 580.000 ευρώ

Σύνταξη
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
