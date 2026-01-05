Ένταση στο Κινγκς – Μπακς με Σρέντερ και Αντετοκούνμπο – Η… επέμβαση του Θανάση (vids)

Έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε εξαιρετική βραδιά, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στην έδρα των Σακραμέντο Κινγκς με 115-98 και στο φινάλε του ματς δεν έλειψαν οι εντάσεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιάννης είχε ακόμη μία δυνατή μονομαχία με τον Γουέστμπρουκ, με τον Αμερικανό να πέφτει στο παρκέ, αλλά τους διαιτητές να μην δίνουν κάποια παράβαση. Στη συνέχεια της ίδιας φάσης, ο Σρέντερ εμφανίστηκε από το… πουθενά και έσπρωξε τον Greek Freak ο οποίος επίσης έπεσε στο παρκέ, χωρίς οι διαιτητές να παρεμβαίνουν.

Δείτε την ένταση με Σρέντερ και Αντετοκούνμπο στο Κινγκς – Μπακς

Αυτό, έφερε την αντίδραση του Θανάση, που υπερασπίστηκε τον αδερφό του από τον πάγκο των Μπακς, με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή και πρόστιμο 2.000 δολαρίων. Και η ένταση σταμάτησε εκεί, με τον Ράιαν Ρόλινς να δέχεται σκληρό χτύπημα στο πρόσωπο από τον Γουέστμπρουκ, που μάλιστα του άφησε και σημάδι.