Ένταση στο Κινγκς – Μπακς με Σρέντερ και Αντετοκούνμπο – Η… επέμβαση του Θανάση (vids)
Άγρια ομορφιά πήρε το ματς των Μπακς με τους Κινγκς, στα τελευταία λεπτά, με τον Ντένις Σρέντερ και τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστούν.
Έχοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε εξαιρετική βραδιά, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στην έδρα των Σακραμέντο Κινγκς με 115-98 και στο φινάλε του ματς δεν έλειψαν οι εντάσεις.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιάννης είχε ακόμη μία δυνατή μονομαχία με τον Γουέστμπρουκ, με τον Αμερικανό να πέφτει στο παρκέ, αλλά τους διαιτητές να μην δίνουν κάποια παράβαση. Στη συνέχεια της ίδιας φάσης, ο Σρέντερ εμφανίστηκε από το… πουθενά και έσπρωξε τον Greek Freak ο οποίος επίσης έπεσε στο παρκέ, χωρίς οι διαιτητές να παρεμβαίνουν.
Δείτε την ένταση με Σρέντερ και Αντετοκούνμπο στο Κινγκς – Μπακς
— Rob Perez (@WorldWideWob) January 5, 2026
Αυτό, έφερε την αντίδραση του Θανάση, που υπερασπίστηκε τον αδερφό του από τον πάγκο των Μπακς, με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή και πρόστιμο 2.000 δολαρίων. Και η ένταση σταμάτησε εκεί, με τον Ράιαν Ρόλινς να δέχεται σκληρό χτύπημα στο πρόσωπο από τον Γουέστμπρουκ, που μάλιστα του άφησε και σημάδι.
