Γκάουντλοκ: «Η λύση του συμβολαίου μου με τον Κολοσσό Ρόδου δεν ήταν μία κοινή απόφαση»

Αν και ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Κολοσσού Ρόδου, ο Άντριου Γκάουντλοκ έκανε γνωστό, με ανάρτησή του στο instagram, ότι θα αποτελέσει παρελθόν από τους Ροδίτες μετά την εμπλοκή του σε υπόθεση ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός γκαρντ που μετά την απολογία του στον αρμόδιο εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τόνισε μεταξύ άλλων πως η λύση του συμβολαίου του με τον Κολοσσό Ρόδου δεν αποτελεί κοινή απόφαση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά μονομερώς από τους Ροδίτες.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γκάουντλοκ

«Θα ήθελα αρχικά να πάρω την ευκαιρία και να ξεκαθαρίσω όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ για το στάτους μου στον Κολοσσό Ρόδου. Το κλαμπ τερμάτισε το συμβόλαιό μου και αυτή η απόφαση δεν ήταν αμοιβαία. Οποιαδήποτε αναφορά που για το αντίθετο είναι λανθασμένη. Εκπλήρωσα τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις και ήμουν απόλυτα έτοιμος να συνεχίσω να το κάνω.

Είμαι βαθιά ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβα από τους συμπαίκτες μου, τους οπαδούς, τους φίλους και την ευρεία κοινότητα του μπάσκετ, καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Αυτή η υποστήριξη σημαίνει πολλά περισσότερα για μένα και την οικογένειά μου και δεν εκφράζεται με λέξεις.

Ελπίζω το νησί της Ρόδου και στους ανθρώπους του επιτυχία και να κοιτάνε μπροστά», έγραψε ο 37χρονος Αμερικανός σε στόρι.

Θυμίζουμε ότι στο θέμα της σύλληψής του ο Γκάουντλοκ είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες: «Είμαι ενήμερος για τα πρόσφατα δημοσιεύματα γύρω από εμένα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου. Μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος. Παρακαλώ σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα, όσο παραμένω συγκεντρωμένος στα επαγγελματικά μου καθήκοντα».