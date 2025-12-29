«Συνελήφθη ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ, με ποσότητα ναρκωτικών»
Ο Αμερικανός γκαρντ Αντριου Γκάουντλοκ του Κολοσσού Ρόδου φέρεται να συνελήφθη με ποσότητα χασίς και την Τρίτη (30/12) θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.
- Νέα στοιχεία φέρνουν το σύμπαν πιο κοντά στη «Μεγάλη Σύνθλιψη» – Οι τελευταίες αναλύσεις για τη σκοτεινή ενέργεια
- Εφιαλτικά σενάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026 - Τι προβλέπουν οι ειδικοί
- «Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
Στη σύλληψη του Άντριου Γκάουντλοκ, του Κολοσσού Ρόδου, φέρονται να προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, για υπόθεση που αφορά ναρκωτικές ουσίες.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στην κατοχή του 37χρονου καλαθοσφαιριστή φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα χασίς, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:00.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.
«Στη σύλληψη παίκτη του Κολοσσού Ρόδου προχώρησαν, το μεσημέρι της Δευτέρας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στην κατοχή του μπασκετμπολίστα εντοπίστηκε ποσότητα χασίς, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:00. Οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται αύριο (30/12) να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί και να του απαγγελθούν οι κατηγορίες », σημειώνει το δημοσίευμα της ΕΡΤ.
Προς το παρόν δεν υπάρχει αντίδραση από την ΚΑΕ Κολοσσός.
- Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
- Μέγας Ελ Κααμπί: Εκλεψε ξανά την παράσταση – σούπερ γκολ με «ψαλιδάκι»! (vids)
- Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολική Περιφέρεια του All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
- «Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
- Τετέι: «Να με θυμούνται ως πρωταθλητή στον Παναθηναϊκό» (vid)
- Ασταμάτητος ο Ελ Κααμπί – Ο στράικερ του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ και κόντρα στην Ζάμπια (1-0, vid)
- Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
- Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις