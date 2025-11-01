Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)

Χαμός στη Ρόδο αμέσως στο ματς όπου ο Κολοσσός υποδέχτηκε τον Πανιώνιο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς υπήρξε μεγάλη ένταση μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κέρδισαν στην εκπνοή (78-76) χάρη σε καλάθι που πέτυχε ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ενώ οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με τους οπαδούς του Κολοσσού.

Συγκεκριμένα, οι δύο παίκτες του Πανιωνίου άκουσαν κάτι από τις εξέδρες και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει με τους Γκίκα και Τσαλμπούρη να γίνονται… ένα με τον κόσμο και να προκαλείται μεγάλη ένταση.

Από πλευράς Πανιωνίου κάνουν λόγο για «χυδαία φραστική επίθεση» καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχουν έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά του κόσμου.

Δείτε παρακάτω το περιστατικό