Ένταση στο Κολοσσός – Πανιώνιος, ανάμεσα σε Γκίκα, Τσαλμπούρη και οπαδούς των γηπεδούχων (vid)
Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Ρόδο, μετά τη νίκη του Κολοσσού επί του Πανιωνίου με καλάθι στο φινάλε (78-76), καθώς Γκίκας και Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια με οπαδούς των γηπεδούχων.
- Σερβία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τίμησαν τους νεκρούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
- «Θέλω η κόρη μου να βλέπει μια δυνατή, ελεύθερη μητέρα»: Πώς οι γυναίκες του Ιράν κρατούν την ελπίδα ζωντανή
- Από το Πεντάγωνο στον Λευκό Οίκο – Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε νέους περιορισμούς στους δημοσιογράφους
- «Λείπουν οι δολοφονημένες»: Πώς η Ημέρα των Νεκρών έγινε διαμαρτυρία για τη βία κατά των γυναικών στο Μεξικό
Χαμός στη Ρόδο αμέσως στο ματς όπου ο Κολοσσός υποδέχτηκε τον Πανιώνιο για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς υπήρξε μεγάλη ένταση μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που κέρδισαν στην εκπνοή (78-76) χάρη σε καλάθι που πέτυχε ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ενώ οι Νίκος Γκίκας και Γιώργος Τσαλμπούρης λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με τους οπαδούς του Κολοσσού.
Συγκεκριμένα, οι δύο παίκτες του Πανιωνίου άκουσαν κάτι από τις εξέδρες και η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει με τους Γκίκα και Τσαλμπούρη να γίνονται… ένα με τον κόσμο και να προκαλείται μεγάλη ένταση.
Από πλευράς Πανιωνίου κάνουν λόγο για «χυδαία φραστική επίθεση» καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχουν έντονα παράπονα από τη συμπεριφορά του κόσμου.
Δείτε παρακάτω το περιστατικό
