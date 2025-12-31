Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Άντριου Γκάουντλοκ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα (31/12) ο Άντριου Γκάουντλοκ, με καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ κι ενώ είχε συλληφθεί στη Ρόδο προχθές (29/12), όταν φέρεται να παρέλαβε πακέτο από τις ΗΠΑ με 245- γραμμ. κάνναβη και αναγραφόμενο παραλήπτη τον ίδιο.

Οπως αναφέρει η εφημερίδα της Ρόδου «rodiaki» ο Γκάουντλοκ δεν μπορεί να βγει από την χώρα και πρέπει να εμφανίζεται κάθε μήνα (μέσα στο πρώτο πενθήμερο) σε αστυνομικό τμήμα. Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος κρατείτο μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε χθες (30/12) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυρίστηκε ότι καμία σχέση δεν έχει με τα ναρκωτικά και ότι άγνωστος ή άγνωστοι χρησιμοποίησαν το όνομά του και έστειλαν το πακέτο από τις ΗΠΑ χωρίς να έχει ιδέα ο ίδιος τι περιέχει αυτό.

Την Πέμπτη (01/01) αναμένεται να πραγματοποιηθεί συμβούλιο στον Κολοσσό για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η ομάδα της Ρόδου προετοιμάζεται για κρίσιμο αγώνα με το Μαρούσι (04/01, 13:00) και προφανώς θα πρέπει να αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον του.