Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Άντριου Γκάουντλοκ
Ο Άντριου Γκάουντλοκ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μία μέρα μετά τη σύλληψή του στη Ρόδο. Πλέον αναμένεται η απόφαση του Κολοσσού για το αν θα παραμείνει στην ομάδα.
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε σήμερα (31/12) ο Άντριου Γκάουντλοκ, με καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ κι ενώ είχε συλληφθεί στη Ρόδο προχθές (29/12), όταν φέρεται να παρέλαβε πακέτο από τις ΗΠΑ με 245- γραμμ. κάνναβη και αναγραφόμενο παραλήπτη τον ίδιο.
Οπως αναφέρει η εφημερίδα της Ρόδου «rodiaki» ο Γκάουντλοκ δεν μπορεί να βγει από την χώρα και πρέπει να εμφανίζεται κάθε μήνα (μέσα στο πρώτο πενθήμερο) σε αστυνομικό τμήμα. Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος κρατείτο μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε χθες (30/12) στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής αρνήθηκε την κατηγορία, ισχυρίστηκε ότι καμία σχέση δεν έχει με τα ναρκωτικά και ότι άγνωστος ή άγνωστοι χρησιμοποίησαν το όνομά του και έστειλαν το πακέτο από τις ΗΠΑ χωρίς να έχει ιδέα ο ίδιος τι περιέχει αυτό.
Την Πέμπτη (01/01) αναμένεται να πραγματοποιηθεί συμβούλιο στον Κολοσσό για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς η ομάδα της Ρόδου προετοιμάζεται για κρίσιμο αγώνα με το Μαρούσι (04/01, 13:00) και προφανώς θα πρέπει να αποφασιστεί ποιο θα είναι το μέλλον του.
