Πενιαρόγια για Τζόουνς: «Αδύνατο να έμενε στην Παρτίζαν, θέλουμε παίκτες με 100% αφοσίωση»
Ο Ζοάν Πενιαρόγια μίλησε για την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν, τονίζοντας ότι ήταν αδύνατον να μείνει στην ομάδα.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Ζοάν Πενιαρόγια μίλησε για την αποχώρηση του Αμερικανού τονίζοντας ότι ήταν αδύνατον να παραμείνει στον σύλλογο, αφού ο παίκτης δεν ήθελε να βρίσκεται εκεί.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ζοάν Πενιαρόγια:
«Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Ταϊρίκ είναι ένας σπουδαίος παίκτης στη Εuroleague, αλλά νομίζω ότι ο σύλλογος έχει βρει την καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές, ειδικά για το κλαμπ.
Αυτή την στιγμή, νομίζω ότι ήταν αδύνατο για τον Ταϊρίκ να συνεχίσει στην Παρτίζαν. Η ατμόσφαιρα και το μυαλό του είναι ήδη εκτός Παρτίζαν. Θέλουμε παίκτες με 100% καλή νοοτροπία, που παίζουν για την Παρτίζαν με προσπάθεια, επιθυμία και υπερηφάνεια, να φορέσουν τη φανέλα του ιστορικού μας συλλόγου. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές.
Τώρα ο σύλλογος ψάχνει για μια καλύτερη επιλογή για να μας βοηθήσει, αλλά είναι σαφές ότι η αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για ψηλούς παίκτες, δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα βρει μια καλή λύση για εμάς».
