Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Πενιαρόγια για Τζόουνς: «Αδύνατο να έμενε στην Παρτίζαν, θέλουμε παίκτες με 100% αφοσίωση»
Euroleague 05 Ιανουαρίου 2026 | 13:24

Πενιαρόγια για Τζόουνς: «Αδύνατο να έμενε στην Παρτίζαν, θέλουμε παίκτες με 100% αφοσίωση»

Ο Ζοάν Πενιαρόγια μίλησε για την αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν, τονίζοντας ότι ήταν αδύνατον να μείνει στην ομάδα.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την απόκτησή του για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Ζοάν Πενιαρόγια μίλησε για την αποχώρηση του Αμερικανού τονίζοντας ότι ήταν αδύνατον να παραμείνει στον σύλλογο, αφού ο παίκτης δεν ήθελε να βρίσκεται εκεί.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ζοάν Πενιαρόγια:

«Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Ταϊρίκ είναι ένας σπουδαίος παίκτης στη Εuroleague, αλλά νομίζω ότι ο σύλλογος έχει βρει την καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές, ειδικά για το κλαμπ.

Αυτή την στιγμή, νομίζω ότι ήταν αδύνατο για τον Ταϊρίκ να συνεχίσει στην Παρτίζαν. Η ατμόσφαιρα και το μυαλό του είναι ήδη εκτός Παρτίζαν. Θέλουμε παίκτες με 100% καλή νοοτροπία, που παίζουν για την Παρτίζαν με προσπάθεια, επιθυμία και υπερηφάνεια, να φορέσουν τη φανέλα του ιστορικού μας συλλόγου. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές.

Τώρα ο σύλλογος ψάχνει για μια καλύτερη επιλογή για να μας βοηθήσει, αλλά είναι σαφές ότι η αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για ψηλούς παίκτες, δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα βρει μια καλή λύση για εμάς».

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενε
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

