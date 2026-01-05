Πότε αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός δεν έχασε χρόνο και ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια από την πλευρά της Παρτίζαν.

Ο Αμερικανός σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών με τους Ερυθρόλευκους και αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί και να ξεκινήσει προπονήσεις.

Πότε φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Τζόουνς για τον Ολυμπιακό

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος σέντερ θα φτάσει στη χώρα μας σήμερα το μεσημέρι, περίπου λίγο μετά τις 15:00 με πτήση από Βελιγράδι.

Προφανώς αυτό σημαίνει πως θα παρακολουθήσει από την τηλεόραση τον αυριανό (6/1, 19:45) αγώνα της νέας του ομάδας με τη Φενέρμπαχτσε.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως η φυσική του κατάσταση είναι σε πολύ καλό επίπεδο και είναι θέμα ημερών να είναι στην 12αδα και να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.