«Συμφώνησε με τη Μακάμπι ο Ταϊρίκ Τζόουνς»

Το πρόσωπο των ημερών στην Ευρωλίγκα είναι αναμφισβήτητα ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον παίκτη να είναι… κόκκινο πανί στην Παρτιζάν και να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός έχει ενδιαφερθεί για τον Αμερικανό σέντερ, ωστόσο δεν… παίζει μόνος του, αφού και η Ντουμπάι και η Μακάμπι Τελ Αβίβ τον έχουν στα υπόψιν τους και μάλιστα η τελευταία φαίνεται να έχει συμφωνήσει μαζί του τους όρους του συμβολαίου του, όπως τουλάχιστον αναφέρει το τελευταίο ρεπορτάζ που έρχεται από το Ισραήλ.

Το δημοσίευμα του sport5 για τον Ταϊρίκ Τζόουνς:

«Μια καθοριστική ημέρα. Η μεταγραφική περίοδος της Ευρωλίγκας κλείνει αύριο (Δευτέρα), με την Ευρώπη να πιστεύει ότι η Παρτιζάν θα πάρει την τελική απόφαση για το πού θα μετακομίσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Όπως ανέφερε το Sports Channel, ο Τζόουνς έχει ήδη οριστικοποιήσει τους όρους του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το ενδιαφέρον από το Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά, ένα 24ωρο πριν το deadline των μεταγραφών στη Euroleague. Bάσει των κανονισμών, για να μπορέσει ένας παίκτης να πάει από μία ομάδα, σε άλλη της διοργάνωσης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του πριν τις 5 Ιανουαρίου. Πριν δηλαδή ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος…

Να σημειωθεί πως, ο Τζόουνς δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στη νίκη της Παρτίζαν επί της Μπόρατς για την ABA League.