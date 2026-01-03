«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς»
Η Μακάμπι φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στο Ισραήλ.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, σύμφωνα με τον έγκριτο Ισραηλινό δημοσιογράφο Αρέλ Γκίνσμπερ.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει για την απόκτηση του παίκτη, με τις δύο ομάδες πλέον να βρίσκονται στην κούρσα διεκδίκησης του Αμερικανού.
Η ανάρτηση για τον Ταϊρίκ Τζόουνς
🚨Tyrique Jones is near a deal with Maccabi Tel Aviv, but Olympiacos are still in the picture!
It’s down to Olympiacos and Maccabi. Jones is close to Maccabi, with a final decision expected tomorrow. Partizan are set to sign a new center and let Jones go, with a $350K buyout! pic.twitter.com/9nh9E2aAwM
— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) January 3, 2026
Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος:
«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι κοντά σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ακόμα στο προσκήνιο!
Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι. Ο Τζόουνς είναι κοντά στη Μακάμπι, με την τελική απόφαση να αναμένεται αύριο. Η Παρτιζάν είναι έτοιμη να υπογράψει με έναν νέο σέντερ και να αφήσει τον Τζόουνς να φύγει, με buy ouy 350.000 δολαρίων!»
Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό ορόσημο θεωρείται η 5η Ιανουαρίου, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία μεταγραφών στην EuroLeague.
