sports betsson
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς»
Μπάσκετ 03 Ιανουαρίου 2026 | 23:08

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς»

Η Μακάμπι φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στο Ισραήλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Spotlight

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, σύμφωνα με τον έγκριτο Ισραηλινό δημοσιογράφο Αρέλ Γκίνσμπερ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει για την απόκτηση του παίκτη, με τις δύο ομάδες πλέον να βρίσκονται στην κούρσα διεκδίκησης του Αμερικανού.

Η ανάρτηση για τον Ταϊρίκ Τζόουνς

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος:

«Ο Ταϊρίκ  Τζόουνς είναι κοντά σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ακόμα στο προσκήνιο!

Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι. Ο Τζόουνς είναι κοντά στη Μακάμπι, με την τελική απόφαση να αναμένεται αύριο. Η Παρτιζάν είναι έτοιμη να υπογράψει με έναν νέο σέντερ και να αφήσει τον Τζόουνς να φύγει, με buy ouy 350.000 δολαρίων!»

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό ορόσημο θεωρείται η 5η Ιανουαρίου, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία μεταγραφών στην EuroLeague.

Headlines:
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)
Μπάσκετ 02.01.26

Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή απόδοση του Βεζένκοφ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται μετά από τόσες σερί ήττες.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Δύο μέτρα και σταθμά 04.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Σφοδρή κριτική απόί το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι ο Μητσοτάκης εναρμονίζεται με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Με αναφορά στην Κύπρο, μιλά για ντροπιαστική δήλωση για τον πρωθυπουργό χώρας που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Σύνταξη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης
«Πολιτική σκοπιμότητα» 03.01.26

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά για τη δήλωση του πρωθυπουργού, σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αλέξης Χαρίτσης: «Δεν είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής»

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
«Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 03.01.26

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
«Γενική πρόβα» 03.01.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο