Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, σύμφωνα με τον έγκριτο Ισραηλινό δημοσιογράφο Αρέλ Γκίνσμπερ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει για την απόκτηση του παίκτη, με τις δύο ομάδες πλέον να βρίσκονται στην κούρσα διεκδίκησης του Αμερικανού.

Η ανάρτηση για τον Ταϊρίκ Τζόουνς

🚨Tyrique Jones is near a deal with Maccabi Tel Aviv, but Olympiacos are still in the picture! It’s down to Olympiacos and Maccabi. Jones is close to Maccabi, with a final decision expected tomorrow. Partizan are set to sign a new center and let Jones go, with a $350K buyout! pic.twitter.com/9nh9E2aAwM — Arel Ginsber (@ArelGinsber8) January 3, 2026

Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος:

«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι κοντά σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ακόμα στο προσκήνιο!

Εξαρτάται από τον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι. Ο Τζόουνς είναι κοντά στη Μακάμπι, με την τελική απόφαση να αναμένεται αύριο. Η Παρτιζάν είναι έτοιμη να υπογράψει με έναν νέο σέντερ και να αφήσει τον Τζόουνς να φύγει, με buy ouy 350.000 δολαρίων!»

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό ορόσημο θεωρείται η 5η Ιανουαρίου, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία μεταγραφών στην EuroLeague.