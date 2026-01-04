Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-3: Κρίθηκε στο τάι μπρέικ το ντέρμπι
Με ανατροπή στην ανατροπή, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εν τέλει με 3-2 σετ του Ολυμπιακού και έφυγε με τη νίκη από τον Ρέντη, για την 9η αγωνιστική της Volley League
Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό στο «Μελίνα Μερκούρη» στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.
Ήταν ένα συναρπαστικό ματς με τον ΠΑΟΚ να παίρνει το πρώτο σετ 25-22 σε 29 λεπτά, αλλά τον Ολυμπιακό να ανατρέπει την κατάσταση με 25-22 (27′) και 25-21 (29′). Στο κρίσιμο τέταρτο σετ οι Θεσσαλονικείς έδειξαν χαρακτήρα και με 25-20 (28′) οδήγησαν την αναμέτρηση στο tie break.
Εκεί ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καλύτερος και με κορυφαίους τους Ερνάντες (23π.), Κοβάτσεβιτς (28π.) έφτασε στην επικράτηση με 15-12.
Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Κηφισιά – Μίλων 0-3
Παναθηναϊκός – Καλαμάτα 3-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-3
05/01 19:00 Φλοίσβος – Πανιώνιος
14/01 19:00 Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ
Η βαθμολογία της Volley League ανδρών
Μίλων 25
Παναθηναϊκός 21
ΠΑΟΚ 18
Ολυμπιακός 17
ΟΦΗ 12
Καλαμάτα 12
Φοίνικας Σύρου 9
Πανιώνιος 8
Φλοίσβος 4
Κηφισιά 3
Η επόμενη αγωνιστική
Καλαμάτα – Μίλων
Κηφισιά – ΟΦΗ
Φοίνικας Σύρου – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Φλοίσβος – Παναθηναϊκός
