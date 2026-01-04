Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-3: Κρίθηκε στο τάι μπρέικ το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό στο «Μελίνα Μερκούρη» στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Ήταν ένα συναρπαστικό ματς με τον ΠΑΟΚ να παίρνει το πρώτο σετ 25-22 σε 29 λεπτά, αλλά τον Ολυμπιακό να ανατρέπει την κατάσταση με 25-22 (27′) και 25-21 (29′). Στο κρίσιμο τέταρτο σετ οι Θεσσαλονικείς έδειξαν χαρακτήρα και με 25-20 (28′) οδήγησαν την αναμέτρηση στο tie break.

Εκεί ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καλύτερος και με κορυφαίους τους Ερνάντες (23π.), Κοβάτσεβιτς (28π.) έφτασε στην επικράτηση με 15-12.

Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Κηφισιά – Μίλων 0-3

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα 3-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-3

05/01 19:00 Φλοίσβος – Πανιώνιος

14/01 19:00 Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ

Η βαθμολογία της Volley League ανδρών

Μίλων 25

Παναθηναϊκός 21

ΠΑΟΚ 18

Ολυμπιακός 17

ΟΦΗ 12

Καλαμάτα 12

Φοίνικας Σύρου 9

Πανιώνιος 8

Φλοίσβος 4

Κηφισιά 3

Η επόμενη αγωνιστική

Καλαμάτα – Μίλων

Κηφισιά – ΟΦΗ

Φοίνικας Σύρου – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Φλοίσβος – Παναθηναϊκός