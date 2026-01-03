Νικηφόρα «μπήκε» στο 2026 η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας νίκησαν με 3-1 σετ (20-25, 21-25, 25-18, 21-25) τη Θέτιδα Βούλας εκτός έδρας, για το ματς της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League, με οκτώ μπλοκ, πέντε άσους και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα, με 26 πόντους (14 η Καρκάσες, 10 η Τερζόγλου).

Τα κορίτσια του Ολυμπιακού στρέφουν την προσοχή τους στην Ευρώπη και το CEV Champions League, αφού την Πέμπτη (8/1, 20:00), αντιμετωπίζουν την πρωταθλήτρια Σερβίας Ζελέσνιτσαρ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», σε μία «μάχη» για την 3η «στροφή» της φάσης των ομίλων.

Στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ (5-2, 6-3, 8-7), αλλά ανέβασε «στροφές», αντέδρασε και προηγήθηκε με 10-8, με επίθεση της Καρκάσες. Μετά από λάθος των γηπεδούχων, οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν με +3 (8-11), με 4-0 σερί, από 8-7. Νέα λάθος επίθεση της Θέτιδας και προβάδισμα +5 (12-17) για τον Θρύλο. Η ομάδα της Βούλας πλησίασε σε 20-18, αλλά η Κούμπουρα οδήγησε τον Ολυμπιακό σε σετ μπολ (20-24). Μετά από άουτ επίθεση των γηπεδούχων, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν στο 25-20 και στο 1-0 σετ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά στο δεύτερο σετ και με πόντους των Καρκάσες και Τερζόγλου προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, ενώ με επίθεση της Κούμπουρα, πήρε προβάδισμα με 6-5. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, δέχθηκε 4-0 σερί και βρέθηκε πίσω με 9-6 και στη συνέχεια, με 16-13. Οι «ερυθρόλευκες» έβγαλαν αντίδραση και ισοφάρισαν (17-17), με την Κούμπουρα, ενώ με άσο της Εμμανουηλίδου, προσπέρασαν με 21-20. Με πόντο της Τερζόγλου, τα κορίτσια του Ολυμπιακού ξέφυγαν με 23-21, με την Ελληνίδα κεντρική να κερδίζει και μπλοκ, για το 25-21 και το 2-0 σετ.

Με… κεκτημένη ταχύτητα «μπήκε» στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός, ο οποίος με μπλοκ της Καρκάσες, ξέφυγε με 6-1. Η Κούμπουρα «έγραψε» το 7-4, αλλά η Θέτιδα ισοφάρισε σε 10-10, 11-11 και στη συνέχεια, προσπέρασε με 15-12. Η Καρκάσες μείωσε σε 15-13, αλλά η ομάδα της Βούλας κατέκτησε το σετ (1-2) με 25-18.

Στο τέταρτο σετ, οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν πίσω με 10-8, αλλά αφού ισοφάρισαν σε 10-10, με μονό μπλοκ της Τερζόγλου, προηγήθηκαν με 15-13, με επίθεση της Κούμπουρα. Η Σέρβα διαγώνια «χτύπησε» ξανά, για το 18-16, το 19-16 και το 20-17, με τις γηπεδούχες να ισοφαρίζουν (20-20). Η Κούμπουρα, ωστόσο, έδωσε και πάλι τη λύση, αφού «έγραψε» και το 21-20 και το 23-21, ενώ η Αμπντεραχίμ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε σετ μπολ/ματς μπολ (21-24). Με ένα ακόμα μπλοκ της Τερζόγλου, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 25-21 και στη νίκη με 3-1 σετ.

Τα σετ (1-3): 20-25, 21-25, 25-18, 21-25

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 4 άσους, 48 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού από 5 άσους, 54 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων. ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 5 (1/5 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Βλαχάκη 18 (16/45 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. – 12% άριστες), Σταυριανίδη 6 (3/12 επ., 3 μπλοκ), Άτερμπακ 7 (7/29 επ.), Ματσαρόκη 6 (4/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 10 (8/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 35% υπ. – 15% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ., 32% υπ. – 21% άριστες), Γαροφαλάκη, Πάλαγκ 6 (4/10 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 57% υπ. – 29% άριστες) Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (3/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κούμπουρα 26 (23/57 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Τερζόγλου 10 (5/8 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Καρκάσες 14 (13/36 επ., 1 μπλοκ, 29% υπ. – 17% άριστες), Κόνεο 3 (2/12 επ., 1 άσος, 60% υπ. – 60% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 65% υπ. – 47% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Αμπντεραχίμ 7 (7/20 επ., 76% υπ. – 35% άριστες)

«Να βελτιώσουμε την επίθεση»

Δηλώσεις:

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς: «Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εδώ, ειδικά όταν είναι το πρώτο ματς μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σίγουρα, το ματς δεν ήταν στο υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο, όμως αξίζουν συγχαρητήρια και στις ομάδες. Αντιμετωπίσαμε μία πολύ δυνατή αντίπαλο. Σίγουρα, η επίθεσή μας δεν λειτούργησε όπως θα θέλαμε σήμερα, αλλά είναι κάτι που θα βελτιώσουμε. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε».

Μαριαλένα Αρτακιανού: «Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία! Γνωρίζαμε, ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς η ομάδα της Βούλας παρουσιάζεται πάντα πολύ δυνατή στην έδρα της. Είχαμε προετοιμαστεί για ένα απαιτητικό ματς και καταφέραμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, που είναι και το πιο σημαντικό. Την επόμενη εβδομάδα, ακολουθεί αγώνας για το CEV Champions League και στη συνέχεια, μόλις δύο μέρες μετά, επιστρέφουμε στις υποχρεώσεις της Volley League. Χρειάζεται, λοιπόν, λίγη ξεκούραση αύριο και από τη Δευτέρα, ξανά δουλειά».