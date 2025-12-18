Μια σπάνια στιγμή, άξια αναφοράς σημειώθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο της Σκοπέλου. Κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ Α.Ο. Σκοπέλου – Αίας Ευόσμου για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών. Η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, πέρασε ως αλλαγή στο τρίτο σετ της αναμέτρησης κι εκτός από το θερμό χειροκρότημα του κοινού έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σε αγωνιστικό επίπεδο η νεαρή αθλήτρια, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με γυναίκες, προφανώς πολύ πιο δυνατές σωματικά και πιο έμπειρες, στάθηκε αρκετά καλά επιδεικνύοντας καλώς εννοούμενο αθλητικό θράσος και έλλειψη φόβου.

Ρόλο «κλειδί» στην ενασχόληση της 9χρονης και στην εξέλιξή της παίζει ο πατέρας της, Ηλίας Ζωλασταθιάδης, προπονητής του Αίαντα Ευόσμου, ο οποίος την καθοδηγεί μεθοδικά, με σεβασμό στα όρια και τις ανάγκες της ηλικίας της.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων η ιστοσελίδα «sporadesnews.gr» που ανέδειξε το γεγονός: «…Η παρουσία της εννιάχρονης Κλειώς Ζωλοσταθιάδη στο Kλειστό Γυμναστήριο Σκοπέλου, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, δεν πέρασε απαρατήρητη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Α.Ο. Σκοπέλου – Αίας Ευόσμου για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, ένα παιδί μόλις 9 ετών κατάφερε να κερδίσει το αυθόρμητο χειροκρότημα της κερκίδας και να δημιουργήσει αίσθηση, όχι λόγω ηλικίας, αλλά λόγω παρουσίας

Η μικρή Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, αεικίνητη και γεμάτη ενέργεια, πέρασε ως αλλαγή στο τρίτο σετ και πάτησε τον αγωνιστικό χώρο χωρίς ίχνος φόβου. Αντίθετα, έδειξε θάρρος, αυτοπεποίθηση και μια αγωνιστική φυσικότητα που θύμιζε έμπειρη αθλήτρια. Σε μια τόσο απαιτητική συνθήκη, απέδειξε ότι διαθέτει εκείνα τα στοιχεία που δεν διδάσκονται εύκολα: ψυχραιμία, αντίληψη του παιχνιδιού και εσωτερική δύναμη.

Είναι νωρίς για μεγάλες προβλέψεις, όμως είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για ένα ταλέντο από εκείνα που, όταν αναγνωρίζονται και καλλιεργούνται σωστά, μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ όμορφο για το άθλημα.

Η πορεία της Κλειούς στο βόλεϊ θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, όμως η πρώτη εικόνα γεννά αισιοδοξία και την ευχή να τη δούμε στο μέλλον να αγωνίζεται σε υψηλότερες κατηγορίες, ίσως ακόμη και στη Volley League Γυναικών.

Η Κλειώ είναι κόρη του προπονητή Ηλία Ζωλοσταθιάδη, ενός ανθρώπου με μακρά και ουσιαστική παρουσία στο ελληνικό βόλεϊ. Με σημαντική θητεία σε ομάδες όπως ο Α.Ο. Αίας Ευόσμου, αλλά και ενεργό ρόλο στις αναπτυξιακές ηλικίες, ο Ηλίας Ζωλοσταθιάδης έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να εντοπίζει, να προστατεύει και να αναδεικνύει ταλέντα, τόσο στο κλειστό γήπεδο όσο και στο beach volley. Πρώην ακραίος επιθετικός, σήμερα ξεχωρίζει για τη μεθοδική προπονητική του δουλειά και τη διαρκή πίστη του στο μέλλον του αθλήματος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γνώσης, εμπειρίας και αγάπης για το άθλημα, η Κλειώ Ζωλοσταθιάδη κάνει τα πρώτα της βήματα. Με ταλέντο, θάρρος και σωστή καθοδήγηση, το μέλλον της μοιάζει ανοιχτό και γεμάτο προοπτικές, όπως ακριβώς αρμόζει σε ένα παιδί που ήδη δείχνει ότι ανήκει στο γήπεδο».