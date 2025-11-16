Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1: «Ερυθρόλευκο» το ντέρμπι στο βόλεϊ γυναικών (vid)

Ήταν ματσάρα ανάμεσα σε δύο ομάδες γεμάτες με παίκτριες που έχουν προσωπικότητα και νοοτροπία νικητή! Και στο τέλος κέρδισε ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκες» επιβλήθηκαν σε ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι με 3-1 σετ του Πανιωνίου στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη και έστειλαν το μήνυμα για το ποιος είναι το αφεντικό στο φετινό πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της με 13 βαθμούς έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη Volley League γυναικών.

Ακολουθούν ο δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 12 πόντους και ο τρίτος ΠΑΟΚ με τους ίδιους βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος είναι 7ος με 7 βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλλει την κυριαρχία του και είχε σε εξαιρετική ημέρα τη Μιλίτσα Κούμπουρα, που χτύπησε σε νευραλγικά σημεία. Τα δύο πρώτα σετ ήταν το απόλυτο ντέρμπι με τις γηπεδούχες να επικρατούν με 25-23 σε αμφότερα, ο Πανιώνιος αντέδρασε για το 18-25 και τη μείωση σε 2-1, είχε το προβάδισμα για μεγάλο μέρος του 4ου σετ, αλλά στο φινάλε «μίλησαν» η προσωπικότητα της Κούμπουρα και εν γένει των παικτριών του Ολυμπιακού, για το 25-21 και το τελικό 3-1.

Τα σετ: 25-23, 25-23, 18-25, 25-21

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-2

ΑΟ Θήρας – Ηλυσιακός 3-0

Θέτις – Άρης 3-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-2

Μαρκόπουλο – Μίλων 3-2

Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson 3-1

Η επόμενη αγωνιστική:

Πανιώνιος Betsson – Θέτις

ΑΕΚ – ΑΟ Θήρας

Άρης – Μαρκόπουλο

Ηλυσιακός – Ολυμπιακός

ΖΑΟΝ – Μίλων

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ