Ιστορία γράφτηκε τ0 βράδυ της Πέμπτης (13/11) στην Ουγγαρία, αφού η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού πέτυχε τον στόχο της και προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του CEV Champions League ύστερα από 25 χρόνια που είχε να το πράξει ελληνική ομάδα.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο για τον οργανισμό του Πειραιά που συνεχίζει να πρωταγωνιστή στα μεγάλα ομαδικά σπορ με όλες τις ομάδες του. Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν σε κάτι μοναδικό που αποδεικνύει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους του κόσμου.

Μετά την πρόκριση της ομάδα στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός διαθέτει πλέον έξι τμήματα, σε τέσσερα διαφορετικά αθλήματα που βρίσκονται σε φάση ομίλων ή League Phase των κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων της Γηραιάς Ηπείρου.

Η ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται στο Champions League, ενώ στο μπάσκετ, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν παρουσία στη Euroleague. Το πόλο δεν θα μπορούσε να απουσιάζει αφού τα δύο τμήματα (ανδρών-γυναικών) έχουν σταθερό πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τελευταία προσθήκη είναι το βόλεϊ γυναικών, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι ομάδες θα μπορούσαν να είναι επτά, αφού το βόλεϊ ανδρών έφτασε πολύ κοντά στους ομίλους του Champions League, αλλά αποκλείστηκε από τη Λας Πάλμας και θα συνεχίσει στο CEV Cup.